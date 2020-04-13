Piyasalar yeni haftada bu verileri takip edecek

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltma kararı alması ile piyasaların gündemini uzun süredir meşgul eden petrolde arz endişeleri konusu rafa kalkmış oldu.

Yurt dışında bu hafta dünya genelinde açıklanacak sanayi üretimi verileri ile G20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasında gerçekleştirilmesi beklenen toplantının yanı sıra cuma günü Çin'in ilk çeyrek büyüme rakamları da salgının ekonomilerde yarattığı tahribatın boyutunu öğrenmek açısından önem taşıyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi, sanayi üretimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi piyasaların odağında bulunan veriler arasında öne çıkıyor.

Geçen haftayı koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2,3 trilyon dolara kadar kredi sağlayacak ilave eylem kararı alması ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette uzlaşmasının ardından pozitif tamamlayan küresel piyasalarda, özellikle haftanın ikinci yarısında yoğunlaşan veri gündemi izlenecek.

Karar, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek. Günlük ham petrol üretimi haziran-aralık döneminde 8 milyon varil, Ocak 2021-Nisan 2022 döneminde de 6 milyon varil azaltılacak. Anlaşma kapsamında günlük ham petrol üretimini Suudi Arabistan 12 milyon varilden 8,5 milyon varile, Rusya 10,3 milyon varilden 8,5 milyon varile düşürecek.

Bu gelişmelerle geçen hafta 30-35 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 3,1 artışla 31,6 dolardan işlem görüyor.

ABD'de cuma günü Paskalya tatili dolayısıyla işleme kapalı olan New York borsasında, geçen hafta Dow Jones endeksi yüzde 10,8, S&P 500 endeksi yüzde 10,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 8,9 değer kazandı. Bugün endekslerin vadeli işlemlerde yüzde 1,4 civarında düşüş kaydetmesi dikkati çekerken, dolar endeksi yüzde 0,1'lik azalışla 99,4 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında da Paskalya'dan sonraki pazartesi olması nedeniyle borsalar yine işleme kapalı olacak. Geçen hafta küresel piyasalardaki pozitif seyre paralel Almanya'da DAX endeksi yüzde 10,9, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 7,9 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 8,5 yükselirken, hafta boyunca 1,07-1,09 dar bandında hareket eden avro/dolar paritesi, bugün 1,09 seviyelerinde yatay seyrediyor.