Piyasalar yeşile döndü, gram altın haftaya damga vurdu! İşte haftanın en çok kazandıranı ve tek kaybettireni...

Yatırım araçlarında haftalık tablo ortaya çıktı, kazandıran ve kaybettiren belli oldu. Borsa, altın, döviz, fonlarda yatırım yapan vatandaşların yüzünü yine 'sarı petrol' güldürdü. Tarihi zirvelerine yükselen altın fiyatları yüzde 4'lük bir düzeltmenin ardından geçtiğimiz hafta adeta yeniden atağa geçti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANI GRAM ALTIN

Bu hafta yatırım araçları arasında en çok kazandıran yüzde 5,49'la gram altın oldu. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,49 artışla 3 bin liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,41 yükselişle 20 bin 350 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4 bin 764 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,48 artarak 5 bin 25 liraya yükseldi.

BORSA VE DOLAR YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71 ve dolar/TL yüzde 0,39 arttı.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.023,38 ve en yüksek 9.550,63 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,71 üzerinde 9.549,89 puandan tamamladı. ABD doları yüzde 0,39 değer kazanarak 34,5500 liraya çıktı.

HAFTANIN TEK KAYBETTİRENİ EURO

Bu haftayı ekside kapatan tek yatırım aracı yüzde 0,80'lik gerilemeyle Euro oldu. Euro, 36,0330 liraya düştü.

YATIRIM FONLARINDA SON DURUM

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,55 ve emeklilik fonları yüzde 0,56 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,89 ile "Kıymetli Maden" fonlar oldu.