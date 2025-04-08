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Piyasalara Trump etkisi! Çin açıklaması geldi, ABD borsası yükselişe geçti

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
08.04.2025 16:42
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ABD'nin gümrük vergileri dünyadaki piyasalarda satış dalgasına yol açtı. ABD borsasında yaşanan düşüşler sorası bugünkü seansta yüzde 3'ün üzerinde yükseliş yaşandı. Buna Trump'ın Çin açıklaması etkili oldu. Trump Çin'in bir anlaşma yapmak istediğini ifade etti.

Piyasalara Trump etkisi! Çin açıklaması geldi, ABD borsası yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın dünyadaki ülkelere uyguladığı gümrük vergileri piyasaları sarsmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında ABD borsalarında trilyonlarca dolar kayıp meydana gelmişti.

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ABD BORSALARI YÜKSELDİ! ÇİN AÇIKLAMASI

ABD borsaları bugün yüzde 3'ün üzerinde yükselişle başladı. Donald Trump ise sosyal medyadan "Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek!" dedi.

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"VE BU GERÇEKLEŞECEK"

ABD Başkanı Donald Trump, tarifelere yönelik kendi platformu Truth Social üzerinden açıklamalarda bulundu.

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Trump Güney Kore ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Çin'den de benzerini beklediklerini ima ederek "Güney Kore'nin Geçici Başkanı ile harika bir telefon görüşmesi yaptım. Onların sürdürülemez tarifeleri, gemi inşalarını, ABD LNG'sinin büyük ölçekli satın alımını, Alaska Boru Hattı'ndaki ortak girişimleri ve Güney Kore'ye sağladığımız büyük askeri Koruma için ödemeler hakkında konuştuk. Bu askeri ödemeleri benim ilk dönemimde başlattılar ancak Uykucu Joe Biden, bilinmeyen nedenlerle anlaşmayı feshetti. Bu herkes için şok ediciydi! Her durumda, her iki ülke için de harika bir anlaşmanın sınırları ve olasılığı var. En üst düzey ekipleri ABD'ye giden bir uçakta ve işler iyi görünüyor. Ayrıca, ABD ile bir anlaşma yapmak isteyen birçok başka ülkeyle de görüşüyoruz. Güney Kore'de olduğu gibi, Ticaret ve Tarifeler tarafından kapsanmayan diğer konuları gündeme getiriyor ve bunların da müzakere edilmesini sağlıyoruz. Çin de bir anlaşma yapmak istiyor ancak nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Aramalarını bekliyoruz. Ve bu gerçekleşecek! Tanrı ABD'yi korusun" dedi.

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% 3.08
17:09
Anahtar Kelimeler:
Çin Donald Trump borsa abd
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