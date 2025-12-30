FİNANS

Piyasalarda gün ortası (30 Aralık 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,11 değer kaybederek 11.138,18 puana indi.

Dün 11.150,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,72 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.172,63 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,72 puan ve yüzde 0,11 azalışla 11.138,18 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.102,18 puanı, en yüksek 11.196,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,58, sanayi endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,06 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 32'si yükselirken 64'ü düştü, 4'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ile Destek Finans Faktoring AŞ oldu.

ALTININ ONS FİYATI

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,32, bileşik getirisi yüzde 37,26 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9420 liradan, avro 50,6110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 artışla 4 bin 372 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 yükselişle 61,8 dolardan işlem görüyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

