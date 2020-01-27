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Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 232'si yükseldi, 154'ü değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9500 liradan, avro 6,5580 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1 azalışla 120.915,72 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.226,03 puan değer kaybetti. Cuma günü 122.141,75 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1.430,05 puan ve yüzde 1,17 değer kaybıyla 120.711,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 120.626,78, en yüksek 121.673,64 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,85, sanayi endeksi yüzde 0,31,hizmetler endeksi yüzde 1,04 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 232'si yükseldi, 154'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Güneş Sigorta, Kardemir (D) ve Albaraka Türk Katılım Bankası oldu.

- Altının onsu 1.582,65 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,83, bileşik getirisi yüzde 10,07 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1019, sterlin/dolar paritesi 1,3091 ve dolar/yen paritesi 108,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9500 liradan, avro 6,5580 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.582,65 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,47 dolardan işlem görüyor.

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