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Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 140'ı değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9540 liradan, avro 6,5520 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 120.490,11 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 688,48 puan değer kazandı. Dün 119.801,63 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 784,24 puan ve yüzde 0,65 değer kazancıyla 120.585,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.930,07, en yüksek 120.740,70 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi yüzde 0,04, hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 245'i yükseldi, 140'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Finansal Kiralama, Kardemir (D), Petkim ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.570,92 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,84 bileşik getirisi yüzde 10,08 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1002, sterlin/dolar paritesi 1,3015 ve dolar/yen paritesi 109,05 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9540 liradan, avro 6,5520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.570,92 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,85 dolardan işlem görüyor.

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