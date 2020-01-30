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Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 312'si değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9820 liradan, avro 6,5910 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 119.337,21 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 352,27 puan değer kaybetti. Dün 119.689,48 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 458,61 puan ve yüzde 0,38 değer kaybıyla 119.230,86 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 118.255,89, en yüksek 119.516,79 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,24, sanayi endeksi yüzde 1,06 ,hizmetler endeksi yüzde 1,05, teknoloji endeksi yüzde 0,94 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 73'ü yükseldi, 312'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji Kaynak Araştırma, Odaş Elektrik Üretim Sanayi, Kardemir (D) ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.579,59 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,91, bileşik getirisi yüzde 10,16 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1019, sterlin/dolar paritesi 1,3020 ve dolar/yen paritesi 108,93 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9820 liradan, avro 6,5910 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.579,59 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 58,11 dolardan işlem görüyor.

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