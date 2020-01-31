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Piyasalarda gün ortası

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 155'i değer kaybetti - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6000 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,01 azalışla 119.842,06 puan oldu.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,60 puan değer kaybetti. Dün 119.849,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 246,58 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 120.096,24 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 119.202,03, en yüksek 120.317,93 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,25, sanayi endeksi yüzde 0,30, teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 228'i yükseldi, 155'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, Soda Sanayii, Türk Hava Yolları,Trakya Cam ve ASELSAN oldu.

- Altının onsu 1.580,00 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,80, bileşik getirisi yüzde 10,04 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1025, sterlin/dolar paritesi 1,3114 ve dolar/yen paritesi 108,96 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,9850 liradan, avro 6,6000 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.580,00 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 57,59 dolardan işlem görüyor.

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