Piyasalarda gün ortası

Dün günü 9.393,79 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 azalışla 9.369,37 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 111,85 puan ve yüzde 1,19 değer kaybıyla 9.281,94 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.273,78, en yüksek 9.398,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,20, mali endeks yüzde 1,43 sanayi endeksi yüzde 1,77 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,60 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 84'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Aselsan, Akbank, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 304 DOLAR

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,84, bileşik getirisi de yüzde 48,65 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360, sterlin/dolar paritesi 1,3270 ve dolar/yen paritesi 142,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,1300 liradan, avro 43,3140 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,3 yükselişle 3 bin 304 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 artışla 64,6 dolardan işlem görüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır