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Piyasalarda gün sonu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 18:30 | Son Güncelleme

Gün içinde en düşük 119.403,17 puanı, en yüksek 121.109,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybıyla tamamladı - Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 300 bin 800 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 348,07 puan azalarak 119.801,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 666,45 puan ve 0,55 artışla 120.816,15 puandan başladı. Gün içinde en düşük 119.403,17 puanı, en yüksek 121.109,42 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 azalışla 119.801,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,38, sanayi endeksi yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 465,47 puan ve yüzde 0,32 değer kaybederek 143.996,01 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 196'sı prim yaptı, 199'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Petkim, ASELSAN ve İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

- Altının onsu 1.571,67 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.571,67 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 300 bin 800 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9293 lira, satışta 5,9530 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9330 lira, satışta 5,9567 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 9,88'den, bileşik getirisi de yüzde 10,12'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1004, sterlin/dolar paritesi 1,2997, dolar/yen paritesi de 109,06 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 59,31 dolardan işlem görüyor.

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