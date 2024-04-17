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Piyasalarda İran-İsrail gerilimi dalgası! Uzman isim açıkladı: O yatırım araçlarında büyük sıçrayış olabilir

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.04.2024 15:19
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Dünyanın gözü İran ve İsrail arasındaki gerilimdeyken yatırımcılar da piyasaların nasıl etkileneceğine odaklandı. Finans uzmanı gerilim sonrası fiyatlarında ibrenin yukarı yönlü olacağı yatırım araçlarını açıkladı.

Piyasalarda İran-İsrail gerilimi dalgası! Uzman isim açıkladı: O yatırım araçlarında büyük sıçrayış olabilir

İran’ın İsrail’e yaptığı misilleme jeopolitik anlamda belirsizliklerin artmasına neden olurken piyasaların nasıl bir fiyatlama içerisine gireceği merak konusu haline geldi. Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, altında yeni zirvelerin oluşabileceğini belirtti. Yıldırım, petrol fiyatlarında da büyük sıçrama yaşanabileceğini belirtti.

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"GERİLİMLER KÜRESEL PİYASALARDA PANİĞE YOL AÇTI"

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Öğretim Üyesi Finans Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldırım, ülkeler arasında yaşanan gerilimler ve savaşların küresel piyasalarda ciddi bir paniğe yol açtığını söyledi. Yıldırım, özellikle yaşanan olayların stratejik konumu jeopolitik risklerin artmasına neden olabilecek bir bölgede ise bölgesel istikrar ve enerji tedarikinde kayda değer endişelere sebep olarak durumun ciddi noktalara ulaşabildiğini kaydetti. Doç. Dr. Hakan Yıldırım, artan jeopolitik risklerin, yatırımcıları güvenli liman olarak ifade edilen altına yönlendirdiğini vurguladı.

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“KRİPTO PİYASASI PANİK HAVASINDAN ANLIK ETKİLENDİ”

Doç. Dr. Hakan Yıldırım, “Kripto varlık fiyatlarının, yaşanan panik havasından anlık olarak etkilendiği göze çarpıyor. Özellikle ilk sekiz kripto varlık değerlendirildiğinde Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, XRP ve Dogecoin gibi kripto varlıklar ciddi kayıplar yaşarken, değeri Amerikan Doları’na sabit olan Tether sınırlı bir yükseliş içerisinde hareket etti.” dedi.

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“ALTINDA YENİ ZİRVELER GÖRMEK MÜMKÜN”

Doç. Dr. Hakan Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin başlamasından önce ons cinsinden altın fiyatları her geçen gün tarihi zirvelere imza atmakla birlikte uluslararası finans kuruluşların altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin devam edeceği izlenimi verdiğini dile getirdi. Yıldırım, İran ile İsrail arasındaki gerilimin devam etmesi, savaş olasılığının artması ya da savaşın söz konusu olmasının altın fiyatlarında yeni zirveler oluşturabileceğini belirtti.

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“PETROL FİYATLARINDA BÜYÜK SIÇRAYIŞ GÖRÜLEBİLİR”

Doç. Dr. Hakan Yıldırım, “Özellikle savaş ihtimallerinin artması veya savaşın söz konusu olması durumu, bölgedeki petrol arzının güvenliği üzerinde tehdit oluşturabilir. Bu durum piyasalarda büyük bir endişe oluşturabilir. Petrol üretim veya taşımacılığının yapıldığı bölgeler üzerinde bir tehdit söz konusu olursa petrol fiyatlarında büyük bir sıçrayış görülebilir” sözlerini kullandı.

(İHA)


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