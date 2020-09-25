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Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2020 09:21 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa paralel uygulanmaya başlayan yeni tedbirler, ABD-Çin gerilimi ve aşı çalışmalarına ilişkin haber akışı ile karışık bir seyir izliyor.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Kovid-19 salgınının ekonomiye etkilerindeki belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında, salgında ikinci dalga ya da yeni teşvik beklentilerini fiyatlama konusunda kararsızlık yaşanıyor.

ABD'de, dün güne satıcılı başlayan New York borsası, salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin haber akışıyla gün içerisinde kayıplarını telafi ederek yükselişe geçti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine yükselse de yeni konut satışları ağustosta yüzde 4,8 artarak 14 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,30 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

ABD pay piyasalarında alımlar güçlenmeden kapanan Avrupa borsalarında ise düşüşler görüldü. Avrupa Merkez Bankası'nın yayımladığı raporda Kovid-19 salgını nedeniyle Avro Bölgesi’nin ekonomisindeki toparlanma gücünün hala çok belirsiz kaldığının belirtilmesi ve artan vaka sayılarının etkisiyle Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,29, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise dün 1,1627 ile 2 ayın en düşük seviyesini görmesi sonrası 1,1670 seviyesinde dengelendi.

Bugün Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, teşvik beklentileri ise pay piyasalarını desteklemeye devam ediyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 geriledi.

Yurt içinde ise, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile borsa yükseldi, döviz kurları geriledi. BIST 100 endeksi, yüzde 1,53 değer kazanarak günü 1.119,56 puandan tamamlarken, yüzde 1 düşüşle 7,6248'den kapanış yapan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6210 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından BIST 100 endeksinin banka hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve 1.120 direncini test ettiğini ifade etti.

Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasalarını pozitif etkilediğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

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