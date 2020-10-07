Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta teşvik paketine ilişkin iyimserliği fiyatlayan New York borsası, açıklama sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü.