FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.10.2020 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketi ile ilgili çalışmaları seçim sonrasına bıraktığını açıklamasının ardından artan belirsizlikle karışık bir seyir izliyor. Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan "teşvik paketi"ne yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimine kadar durdurdu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, "1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, "Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta teşvik paketine ilişkin iyimserliği fiyatlayan New York borsası, açıklama sonrası yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 1,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 düştü.

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün yaptığı konuşmada, piyasalara yeni bir sinyal vermezken, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.

Dolar endeksi, ABD'deki bu gelişmelerin risk algısını artırmasıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 93,8'den tamamlarken, altının ons fiyatı dolardaki değerlenme ve azalan teşvik beklentileri ile yüzde 1,9 azalarak 1.878 dolara indi.

Avrupa tarafında, ABD borsalarındaki düşüşün başlaması öncesinde kapanan borsalarda alıcılı bir seyir izlendi. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ve bölgesel de olsa tedbirlerin tekrar gündeme gelmesine kaşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükseldi.

Bugün Çin'de devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmezken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi, Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,6 değer kazandı.

Yurt içinde, dün gün içinde 1.170 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 1.153,71 puandan tamamladı. Dün 7,7994'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,7881 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu ve Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

10.30 İngiltere, eylül ayı konut fiyat endeksi

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım' 'Merdiven altı' maske uyarısı! 'Satarken vicdanınızın sızlaması lazım'
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladıTYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
İBB burs başvurusu nasıl ve nereye yapılır?İBB burs başvurusu nasıl ve nereye yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Yüzde 20 indirimin detayları belli oldu
Altın fiyatları yükselişe geçti!
Altın fiyatları yükselişe geçti!
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
TYP başvuru sonuçları bekleniyor...
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
TYP kura sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor...
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk açıkladı! İzolasyonda olan çalışanlar iş göremezlik ödeneği alacak
Bakan Selçuk duyurdu: Onlarda iş göremezlik ödeneği alacaklar
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Tarihi han, 6,5 milyon TL'ye satılığa çıkarıldı
Benzin ve motorine zam yolda
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda
İhracatçılara hususi pasaport süresi 2 yıldan 4 yılda çıkarıldı
Önemli pasaport kararı! 4 yıla çıkarıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması! Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
Bakan Selçuk'tan öğretmen ataması açıklaması!
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları kurası başladı... İŞKUR ve MEB, TYP kura sonuçları açıklandı mı 2020?
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.