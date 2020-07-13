Piyasalarda neler bekleniyor?

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışı ve artan jeopolitik risklerle geçen hafta genelinde dalgalı bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde mayıs ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.

Geçen haftanın ilk yarısında ABD'de açıklanan pozitif verilerden ve teşviklerin devam edeceği beklentilerinden güç bulan piyasalarda, haftanın ikinci yarısında azalan veri gündeminin etkisiyle ağırlıklı olarak salgında ikinci dalga endişeleri fiyatlandı.

ABD'de bazı eyaletlerde vaka sayısındaki artışların rekor kırmaya devam etmesi de piyasalarda satış baskısı yaratırken, ABD-Çin arasında artan gerilim ve Suriye ile Libya meseleleri jeopolitik tarafta en önemli risk unsurları olarak takip edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü salgın nedeniyle ABD ve Çin ilişkilerinin ciddi hasar gördüğünü belirterek, bu ülkeyle ikinci faz ticaret anlaşmasını düşünmediklerini açıkladı.

Geçen hafta Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da hızlandığı görüldü. Trump'ın rekor bir sürede aşı üretme yolunda olduklarını ve çok yakın zamanda aşının duyurulacağına inandığını belirtmesinin ardından cuma günü Amerikan ilaç şirketi Gilead Sciences'ın ürettiği ve Kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilacın da ölüm riskini yüzde 62 azalttığının belirlendiği bildirildi. Ayrıca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ise aralık ayına kadar onaya hazır hale gelebileceği duyuruldu.