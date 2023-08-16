FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasaları endişelendiren gelişme! AB ülkesinin ekonomisi resesyona girdi…

Piyasaları endişelendiren gelişme! AB ülkesinin ekonomisi resesyona girdi…

16.08.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği piyasalarını yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.

Piyasaları endişelendiren gelişme! AB ülkesinin ekonomisi resesyona girdi…

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü.

HOLLANDA EKONOMİSİ RESESYONA GİRDİ

Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

thumbs_b_c_7bf8062045e57ba1667a40a4d66a55fd

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı.

Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi.

Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kira zammında yüzde 25'lik sınır...Kira zammında yüzde 25'lik sınır...
İnşaat sektörü günlük 2 bin TL’ye çalışacak usta bulamıyorİnşaat sektörü günlük 2 bin TL’ye çalışacak usta bulamıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Aylık 3 bin 147 liraya çıktıResmi Gazete'de yayımlandı! Aylık 3 bin 147 liraya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Resesyon Hollanda

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Sahte doktordan sonra şimdi de sahte veteriner

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Tren raylarında fotoğraf çektirmek istediler! Sonrası kabus...

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Arka plana gizlenmiş! Aile fotoğrafındaki ayrıntıya kimse anlam veremedi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer! Kısa süreliğine indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.