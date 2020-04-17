FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasaların gözü TCMB beklenti anketinde

Piyasaların gözü TCMB beklenti anketinde

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 09:29 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla dün pozitif bir seyir izlenirken, bugün yurt dışında Avro Bölgesi enflasyon verisi, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı beklenti anketi takip edilecek

Piyasaların gözü TCMB beklenti anketinde

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yıllık yüzde 6,8 gerilerken, söz konusu oran, Çin hükümetinin 1992'den bu yana yayımladığı resmi büyüme rakamları arasında en kötü performansa işaret etti. Ülke ekonomisi ilk çeyrekte geçen yılın son çeyreğine kıyasla da yüzde 9,8 daraldı. Çin'in büyüme verisine yönelik farklı kurumların gerçekleştirdiği piyasa beklentileri yüzde 6 ila 9 arasında değişse de bazı ekonomistler çift haneye varan daralmadan bahsediyordu.

Öte yandan Çin'de perakende satışlar martta yıllık 15,8 ve sanayi üretimi yüzde 1,1 ile beklentilerden daha az düşüş kaydetti. Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 nedeniyle Çin'de birçok fabrikanın kapandığını, hem arz hem de talep kanalının ciddi bir şekilde sekteye uğradığını belirterek, buna karşın martta bir önceki aya kıyasla sanayi üretimindeki iyileşmenin cesaret verdiğini söyledi.

Açıklanan verilerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,89 ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,53 artışla seyrediyor.

Petrol cephesinde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) koronavirüs salgını nedeniyle ham petrol talebinin 30 yılın en düşük seviyesine gerilemesini beklediğini bildirmesinin ardından Brent petrolün varili dün 26,3 dolara kadar gerilerken, bugün 27,4 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 11 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 5 milyon 245 bin oldu. Böylece, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 4 haftada maaş başvurusu yapanların sayısı toplamda 22 milyona ulaştı. ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi de nisanda eksi 56,6'ya gerileyerek, Temmuz 1980'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi gördü. Dün bilanço açıklayan BlackRock'ın ilk çeyrek net karı da yıllık yüzde 23 geriledi.

Negatif verilere karşın, ülkelerin Kovid-19 sonrası aldıkları kısıtlayıcı tedbirleri gevşetmenin yollarını araması pay piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, ülkesinde alınan koronavirüs önlemlerinin 3 aşamalı şekilde gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu duyurdu. Virüsün ilerleyişinde eğrinin düzleştiğini, tepe noktasının geride kaldığını belirten Trump, "Elimizdeki veriler ışığında, uzman ekibimiz virüse karşı savaşımızda bir sonraki cepheye geçmemize karar verdi. Bu süreci 'Amerika'yı tekrar açmak' olarak nitelendiriyoruz. Bazı eyaletler virüsten çok etkilenmedi. Bu eyaletler 1 Mayıs'tan önce sürece başlayabilir, ancak bir eyalet virüs önlemlerini gevşetmek istemezse, virüs önlemlerini devam ettirmelerine izin veririz." açıklamasında bulundu.

Gelişmelerin ardından New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,59 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,66 yükselirken, vadeli işlemlerde bugün de yüzde 3'ün üzerinde değer kazanımlarının sürdüğü görülüyor. Dolar endeksi dün 100,3 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün yeniden 100 sınırının altına indi ve 99,8 seviyelerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kısmi karantina uygulamasının 3 hafta uzatılmasına karar verilirken, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmeye başladığı görülüyor. Bu gelişmelerle Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 yükseldi. Avro/dolar paritesi ise 1,0817 ile son 10 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,3 artışla 1,0872 seviyelerinde hareket ediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazancıyla 96.249,09 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün 6,9587'ye kadar yükselmesinin ardından bugün 6,91 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB nisan ayı beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve inşaat üretimi ile ABD'de öncü endeksin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 99.000 puanın ise direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İtalya, şubat dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, şubat ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, şubat ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu

12.00 Avro Bölgesi, şubat inşaat üretimi

12.00 Avro Bölgesi, mart TÜFE

14.30 Türkiye, nisan ayı Beklenti Anketi

17.00 ABD, mart öncü endeks

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Dolarda hareketlilik sürüyor... İşte ilk rakamlarDolarda hareketlilik sürüyor... İşte ilk rakamlar
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB, piyasa,

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran 'koronavirüs ilacı' açıklaması

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'dan ilk açıklama

Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

Devletten 300.000 TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı!

1999 öncesi girişi olanlara büyük müjde! 15 yıl ile emekli olacaklar...

1999 öncesi girişi olanlara büyük müjde! 15 yıl ile emekli olacaklar...

Bakan Selçuk duyurdu: 1000 TL ödeme haftaya başlayacak

Bakan Selçuk duyurdu: 1000 TL ödeme haftaya başlayacak

Motorinde 21 kuruş indirim

Motorinde 21 kuruş indirim

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

BDDK'dan bankaların kredi riskine esas tutar hesaplamasına ilişkin düzenleme

Altın fiyatları 17 Nisan: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum...

Dolar ne kadar, bugün (17 Nisan) dolar kuru kaç TL?

Dolarda hareketlilik sürüyor... İşte ilk rakamlar

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan önemli açıklamalar: 1000 TL ödeme haftaya başlayacak

Bakan Selçuk duyurdu: 1000 TL ödeme haftaya başlayacak

Çalık Holding, Gap İnşaat ile ürettiği 'hava temizleme cihazı'yla korona mücadelesine katlı sağlamayı amaçlıyor

Çalık Holding, Gap İnşaat ile ürettiği 'hava temizleme cihazı'yla korona mücadelesine katlı sağlamayı amaçlıyor

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.