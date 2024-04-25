FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Piyasaların takip ettiği veri açıklandı! ABD büyümesi beklentilerin altında

Piyasaların takip ettiği veri açıklandı! ABD büyümesi beklentilerin altında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.04.2024 15:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasaların takip ettiği veri açıklandı. ABD büyümesi beklentilerin altında kaldı.

Piyasaların takip ettiği veri açıklandı! ABD büyümesi beklentilerin altında

Kürese piyasaların odaklandığı veri açıklandı. ABD ekonomisi, 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 1,6 ile beklentilerin altında büyüdü.

Ayrıntılar geliyor...

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumuÖzgür Demirtaş'tan Merkez Bankası yorumu
Merkez Bankası faiz kararı açıklandıMerkez Bankası faiz kararı açıklandı
Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!
Anahtar Kelimeler:
abd büyüme
En Çok Okunan Haberler
Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Erbaş'ın o anları gündem olmuştu! AK Partili isim Diyanet İşleri Başkanı'nı istifaya davet etti

Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası! AK Parti'den Yeniden Refah'a geçmişti...

Yozgat Belediyesi'ne T.C. tabelası! AK Parti'den Yeniden Refah'a geçmişti...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Mevduat faizleri için Merkez Bankası'ndan yeni karar! Faiz oranı yükseldi

Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!

Emekliye 5 bin TL ikramiye verecek!

Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!

Merkez Bankası kararına piyasalardan ilk tepki!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.