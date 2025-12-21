Piyasanın yarı fiyatına kiralanacak! Sosyal konutta ikinci aşama kiralık konut: Detaylar netleşti

Türkiye'de ilk defa uygulanacak kiralık sosyal konut hamlesinde 15 bin konut inşa edilecek. Bu konutlar devlet tarafından kiraya verilecek. Model için ilk adres İstanbul. Avrupa ve Anadolu yakasında ilk etapta 15 bin konut inşa edilecek.

KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Evi olmayanlar ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar ile özel kontenjana (memurlar, engelliler, emekliler ve evi kentsel dönüşüme giren) dahil olanlar başvurabilecek.

KİRALAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvuru alınacak

-Kura ile hak sahipleri belirlenecek

TOKİ ile kira sözleşmesi imzalanacak

Yönetim ve bakım TOKİ'de olacak

Zam oranı memur maaş artışına göre belirlenecek

3 yıl sonunda tahliye ve bakım sonrası yeni kiracı

TAKVİM YILIN İLK YARISINDA AÇIKLANACAK

ATV Haber'de yer alan habere göre İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için 2026'nın ilk yarısında takvim açıklanacak. İlk teslimlerin de yıl sonu yapılması bekleniyor. Kurada hak sahibi olanlar piyasanın yarı fiyatına devletin kiracısı olacaklar.