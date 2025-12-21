FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Piyasanın yarı fiyatına kiralanacak! Sosyal konutta ikinci aşama kiralık konut: Detaylar netleşti

500 bin konut için başvurular sona erdi. Kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılacak. Şimdi ikinci aşama olan kiralık konut hazırlıkları yapılıyor. İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için 2026'nın ilk yarısında takvim açıklanacak. İlk teslimlerin de yıl sonu yapılması bekleniyor. Kurada hak sahibi olanlar piyasanın yarı fiyatına devletin kiracısı olacaklar.

Piyasanın yarı fiyatına kiralanacak! Sosyal konutta ikinci aşama kiralık konut: Detaylar netleşti
Recep Demircan

Türkiye'de ilk defa uygulanacak kiralık sosyal konut hamlesinde 15 bin konut inşa edilecek. Bu konutlar devlet tarafından kiraya verilecek. Model için ilk adres İstanbul. Avrupa ve Anadolu yakasında ilk etapta 15 bin konut inşa edilecek.

Piyasanın yarı fiyatına kiralanacak! Sosyal konutta ikinci aşama kiralık konut: Detaylar netleşti 1

KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Evi olmayanlar ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar ile özel kontenjana (memurlar, engelliler, emekliler ve evi kentsel dönüşüme giren) dahil olanlar başvurabilecek.

Piyasanın yarı fiyatına kiralanacak! Sosyal konutta ikinci aşama kiralık konut: Detaylar netleşti 2

KİRALAMA SÜRECİ NASIL OLACAK?

  • Başvuru alınacak

-Kura ile hak sahipleri belirlenecek

  • TOKİ ile kira sözleşmesi imzalanacak
  • Yönetim ve bakım TOKİ'de olacak
  • Zam oranı memur maaş artışına göre belirlenecek
  • 3 yıl sonunda tahliye ve bakım sonrası yeni kiracı

TAKVİM YILIN İLK YARISINDA AÇIKLANACAK

ATV Haber'de yer alan habere göre İstanbul'daki 15 bin kiralık konut için 2026'nın ilk yarısında takvim açıklanacak. İlk teslimlerin de yıl sonu yapılması bekleniyor. Kurada hak sahibi olanlar piyasanın yarı fiyatına devletin kiracısı olacaklar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldiDüzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü girişimci kadınlarla bir araya geldi
2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TOKİ İstanbul kiralık konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp ters yöne girdi: 5 kişi hayatını kaybetti

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Mezarlıkta bir araçta iki gencin cansız bedeni bulundu!

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Ela Rumeysa Cebeci ile mesajları soruldu: "HD rüya gördüm, o bahçeden topla getir"

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

Garipoğlu’nun uyuşturucu partilerinde 'özel ağırlayın' dediği isim tanıdık çıktı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'800 bin TL'ye varan indirimler görüyoruz' Sıfır araç için hareketlilik arttı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

'İşverenin itirazı yok' Asgari ücreti bu sözlerle açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.