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Pizzabulls 1 milyon 200 bin dolarlık yatırım yapacak

06.09.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pizza sektöründeki 15’inci yılını kutlayan Pizzabulls, 2006’dan bugüne şube sayısını 60’a çalışan sayısını da 900’e çıkardı. Yılsonunda 65 şube ve bin çalışana ulaşacak olan şirket, üç yılda 45 yeni şube açarak 110 şubeye ulaşacak. Ayrıca şirketin 1 milyon 200 bin dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Pizzabulls 1 milyon 200 bin dolarlık yatırım yapacak

Uluslararası sermayenin hakim olduğu pizza sektörüne Türk imzasıyla giriş yapan Pizzabulls, 15’inci yaşını kutluyor. Verilen bilgiye göre, 2006 yılında İstanbul Ümraniye’deki ilk şubesiyle pizza sektörüne adım atan şirket, bugün 60 şubeye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 60 bin dolarlık sermaye ile yüzde 100 Türk yatırımı olarak kurulan şirket, 15 yıl önce 9 çalışanla çıktığı yolda, bugün çalışan sayısını 900’e ulaştırarak istihdama katkı sağlıyor. Yıl sonunda şube sayısını 65’e, çalışan sayısını ise bine çıkarmayı hedefleyen şirket, önümüzdeki üç yılda ise şube sayısını 110’a, çalışan sayısını da bin 800 çıkarmayı planlıyor. Yüzde 4 olan pazar payını da yüzde 10’a taşımayı hedefliyor. İstikrarlı büyümesini sürdüren şirket, üretim ve lojistik tesislerini büyütmek amacıyla 1 milyon 200 bin dolarlık yeni yatırıma hazırlanıyor. 15’inci yılını özel kutlamalarla taçlandıracak olan şirketin, bu kapsamda 15 kişiye telefon, 150 kişiye de hediye çeki armağan edeceği belirtildi.

SEVDİĞİ LEZZETE YATIRIM YAPTI

Türk pizza restoran zinciri Pizzabulls’un CEO’su Cavit Can Kırbeyi, sektördeki 15’inci yılı kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Pizza sektörüne giriş hikayesini anlatan Kırbeyi, “Yurtdışında üniversiteyi okurken pizza favori yiyeceğimdi. Pratik ve hızlı olduğu için en çok tercih ederdim. Okul bitip Türkiye’ye gelince uluslararası bir pizza firmasının Türkiye’ye şube açmak istediğini öğrenince hemen başvuruda bulundum ve şube sayımı 5’e kadar çıkardıktan sonra “Artık ben kendi markamı oluşturmalıyım” dedim. Böylece Pizzabulls’un da hikâyesi başlamış oldu” dedi. İlk şubeyi 2006 yılında Ümraniye Çakmak Mahallesi’nde açtıklarını anlatan Kırbeyi, “60 bin dolarlık sermaye ile yola çıktık. O yıl gelen yoğun taleple hemen ikinci şubemizi de açtık. Hemen her yıl istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Pandemi gibi durağan bir dönemde dahi yatırım yaptık. Son iki yılda 15 yeni şube açtık ve bugün şube sayımızı 60’a çıkarmayı başardık” diye konuştu.

"AZİM VE KARARLILIKLA GELDİK"

Azmin ve kararlılığın karşısında hiçbir gücün duramayacağını belirten Kırbeyi, “Bu yılsonunda 5 yeni şube açarak şube sayımızı 65’e taşımayı hedefliyoruz. 900 olan çalışan sayımızı da bine çıkaracağız. Ağırlıklı İstanbul olmak üzere, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Safranbolu illerinde şubelerimiz var. Bundan sonra İstanbul’a yakın çevre illerde şirketimizin bayrağını dalgalandırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
3 yıllık yol haritalarının hazır olduğunu anlatan Kırbeyi, “Gelecek yıl bu şube sayısını 80 yapma hedefimiz var. 2023 yılında 95 şubeyi hedefliyoruz. 2024 yılında ise 110 şubeye ulaşacağız. Çalışan sayımızı da bin 800’e çıkararak istihdama katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.

"ÜRETİM VE LOJİSTİK TESİSİNİ BÜYÜTECEK"

“Artan şube sayısına yetişebilmek için üretim ve lojistik tesisimizi büyütmek ilk hedeflerimizden biri” diyen Kırbeyi, bir üretim ve depo yeri arayışlarının olduğunu kaydetti. Kırbeyi, şöyle devam etti: “İlk şubeyi açtıktan sonra, sayımız arttıkça üretim ve lojistik tesislerimiz yetersiz kalmaya başladı. 2015 yılında üretim, lojistik, çağrı merkezi ve merkez ofisin bir arada olduğu yeni yerimize geçtik. O zaman için 200 bin dolarlık bir yatırım yaptık. Şu an şube sayımız tekrar artmaya devam ediyor ve yerimiz yetersiz kalmaya başladı. O nedenle 1 milyon 200 bin dolarlık yeni bir yatırım daha planlıyoruz. Yeni yatırımla üretim ve lojistik tesisimizi büyüteceğiz. Bunun yanında merkez ofis, bölge müdürü, çağrı merkezi kadrolarını da artıracağız.”

"PAZARIN YÜZDE 4'ÜNE HAKİMİZ"

Pizza sektörünün pandemin etkisiyle her geçen gün büyüdüğünü anlatan Kırbeyi, “Pizza hem ekonomik hem de hızlı ve sıcak geliyor. Şu an irili ufaklı birçok pizzacı var. Ama tüketici daha bilindik ve güvenebileceği markaları tercih ediyor” dedi.

Pazarın büyük bir bölümüne uluslararası sermayenin hakim olduğunu aktaran Kırbeyi, “Biz de yüzde 100 Türk sermayesi ile pazarın yüzde 4’üne hakimiz. Hedefimiz bu oranı önümüzdeki 3 yılda yüzde 10’a çıkarmak” diye konuştu.

YURT İÇİNDEN TEDARİK SAĞLANIYOR

Gıda sektörünün çok büyük titizlik istediğini belirten Kırbeyi, “Çünkü yapacağınız en ufak bir hata da insan sağlığını riske atma ihtimaliniz var. Bizim sektörde tedarik işin kalbi, seçtiğiniz firma birincisi bu işin farkında olması gerekiyor. İkincisi bizim gibi büyük bir firmaya ürün yetiştirebilmeli. Ayrıca fiyatları da uygun olabilmeli ki, bizde müşterilerimize uygun fiyatlı ürün satabilelim. Yani bu üç kritere sahip sektöründe kendini kanıtlamış firmalarla çalışıyoruz. Tedarikimizin hepsini yurt içinden sağlıyoruz. Bu sayede ekonomimize katkı sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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