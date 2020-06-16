Plakanıza ceza yazılmış olabilir! Faiz ödememek için...

Çeşitli kapsam ve detaylar düşünülerek konulan trafik kurallarına tüm sürücü ve yayaların uyması zorunludur. Özellikle hem kendisini hem de karşısındaki insanı düşünmeden adeta trafik canavarı gibi hareket eden sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaması işten bile değildir. Bu cezalar kimi zaman trafik polisleri ya da jandarma tarafından bizzat yazılarak sürücüye teslim edilirken; kimi zaman da aracın plakasına işlenerek sürücülerin ikamet adreslerine gönderilir. Radar ya da MOBESE takip sistemleri aracılığıyla trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler kimsenin kendisini görmediği için sevinseler de çoğu zaman evlerine gönderilen ceza tutanaklarıyla hevesleri kursaklarında kalır. Sürücülerin vergi borçları kapsamında değerlendirilen bu borçları ödeme zorunluluğu bulunur. Üstelik cezanın kesiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalarda sürücülere %25 erken ödeme indirimi hakkı sunulur. Belirlenen sürede ödenmeyen cezalar için her ay belli bir miktar faiz uygulanır. Hal böyle olunca erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen ya da faize maruz kalmak istemeyen vatandaşlar plakalarına yazılan cezaları sorgulama yöntemlerini kullanmayı seçti. Peki, plakadan nasıl borç sorgulanır? İşte plakaya yazılan cezaları sorgulama yöntemleri…

PLAKAYA YAZILAN CEZA İŞLEMLERİ NASIL SORGULANIR? Plakaya yazılan cezaların sorgulanması için alternatif yöntemler devreye sokulmuştur. Online olarak yapılabilecek bu işlemler sayesinde sürücüler plakalarına yazılan cezaları birkaç dakika içerisinde kolayca öğrenebilirler. E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasına girilmesi yeterli olur. İlgili sayfaya giriş yapabilmek için e-Devlet sistemi tarafından talep edilen T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin boşluklara girilmesi gerekir. Tüm bilgilerin girilmesinden sonra kişilerin üzerine kayıtlı olan araçlarının plakalarına ceza yazılıp yazılmadığı anında öğrenilir. GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (GİB) ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA GİB üzerinden sorgulama yapabilmek için vatandaşların hizmetine SMS yolu açılmıştır. Kısa mesajla sorgulamam yapmak için boş mesaj ekranına “TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO)” yazılması yeterli olur. Araca dair bilgilerin eklenmesinden sonra 1189’a kısa mesaj gönderilir. (ÖRNEK: TPC 01ABC1234 01012012 12345678912”)