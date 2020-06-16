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Plakanıza ceza yazılmış olabilir! Faiz ödememek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.06.2020 16:03 | Son Güncelleme

Ülkemizde neredeyse her evde 1-2 araç bulunuyor. Özellikle metropollerde tüm bu araçların trafiğe çıkması milyonlarca taşıtın bir arada görülmesine neden oluyor. Trafik yoğunluğuyla mücadele edilmesinin yanında kurallara uyulmadığı için de sık sık can ve mal kaybına neden olacak durumlarla karşılaşılıyor. Trafikte düzenin ve asayişin sağlanabilmesi için ise yasalar devreye sokulmuştur.

Plakanıza ceza yazılmış olabilir! Faiz ödememek için...

Çeşitli kapsam ve detaylar düşünülerek konulan trafik kurallarına tüm sürücü ve yayaların uyması zorunludur. Özellikle hem kendisini hem de karşısındaki insanı düşünmeden adeta trafik canavarı gibi hareket eden sürücülerin cezai yaptırımlarla karşılaması işten bile değildir. Bu cezalar kimi zaman trafik polisleri ya da jandarma tarafından bizzat yazılarak sürücüye teslim edilirken; kimi zaman da aracın plakasına işlenerek sürücülerin ikamet adreslerine gönderilir.

Radar ya da MOBESE takip sistemleri aracılığıyla trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücüler kimsenin kendisini görmediği için sevinseler de çoğu zaman evlerine gönderilen ceza tutanaklarıyla hevesleri kursaklarında kalır. Sürücülerin vergi borçları kapsamında değerlendirilen bu borçları ödeme zorunluluğu bulunur. Üstelik cezanın kesiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenen cezalarda sürücülere %25 erken ödeme indirimi hakkı sunulur. Belirlenen sürede ödenmeyen cezalar için her ay belli bir miktar faiz uygulanır. Hal böyle olunca erken ödeme indiriminden yararlanmak isteyen ya da faize maruz kalmak istemeyen vatandaşlar plakalarına yazılan cezaları sorgulama yöntemlerini kullanmayı seçti. Peki, plakadan nasıl borç sorgulanır? İşte plakaya yazılan cezaları sorgulama yöntemleri…

PLAKAYA YAZILAN CEZA İŞLEMLERİ NASIL SORGULANIR?

Plakaya yazılan cezaların sorgulanması için alternatif yöntemler devreye sokulmuştur. Online olarak yapılabilecek bu işlemler sayesinde sürücüler plakalarına yazılan cezaları birkaç dakika içerisinde kolayca öğrenebilirler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapmak için Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” sayfasına girilmesi yeterli olur. İlgili sayfaya giriş yapabilmek için e-Devlet sistemi tarafından talep edilen T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresinin boşluklara girilmesi gerekir. Tüm bilgilerin girilmesinden sonra kişilerin üzerine kayıtlı olan araçlarının plakalarına ceza yazılıp yazılmadığı anında öğrenilir.

GELİR DAİRESİ BAŞKANLIĞI (GİB) ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

GİB üzerinden sorgulama yapabilmek için vatandaşların hizmetine SMS yolu açılmıştır. Kısa mesajla sorgulamam yapmak için boş mesaj ekranına “TPC PLAKANO TESCILTARIHI TCKNO(VKNO)” yazılması yeterli olur. Araca dair bilgilerin eklenmesinden sonra 1189’a kısa mesaj gönderilir. (ÖRNEK: TPC 01ABC1234 01012012 12345678912”)

İstek GİB sistemine düştükten sonra kısa mesajla bilgilendirme yapılır. Bu bilgilendirmeden daha fazlasını talep edenler ise; “TPC AYRINTI” yazıp 1189’a göndererek cezaların detaylarına erişebilirler. Ancak her sorgulama için operatörler üzerinde kesinti yapıldığını da belirtmek gerekir.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EGM) ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

e-Devlet sistemine de entegre edilen bu işlem EGM’nin kurumsal web sitesi üzerinde de direkt olarak gerçekleştirilir. EGM’nin resmi web sitesine girilmesinden sonra kişilerin “Trafik Cezası Sorgulama” bölümünde tıklaması gerekir. Bu bölüme geçiş yapıldıktan sonra aracın durumuna tüzel ya da gerçek kişi seçeneklerinden biri işaretlenir.

PTT AVM UYGULAMASI ÜZERİNDEN TRAFİK CEZASI SORGULAMA

Akıllı cihazın işletim sistemine bağlı olarak Apple Store ya da Google Play Store mağazalarından “PTT AVM” uygulamasının indirilmesi gerekir. Uygulamanın kurulumunun tamamlanmasından sonra “Trafik Cezası Ödeme” bölümüne tıklanır. Plaka no ve TCKN/VKN bilgilerinin girilmesinin ardından trafik cezası tutarı sorgulanabilir.


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