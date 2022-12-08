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Plastik poşet fiyatı ne kadar olacak, zam mı geliyor? İşte 2023'te poşet fiyatları...

08.12.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Plastik poşet fiyatı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Peki, plastik poşet fiyatı ne kadar olacak, zam mı geliyor? İşte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamanın detayları ve 2023'te poşet fiyatları...

Plastik poşet fiyatı ne kadar olacak, zam mı geliyor? İşte 2023'te poşet fiyatları...

Plastik poşet fiyatı konusundaki söylentilere ilişkin açıklamada bulunuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum son noktayı koydu. Bakan Kurum yaptığı açıklamada plastik poşet fiyatının 2023'te değişmeyeceğini ifade etti. Plastik poşet fiyatı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

PLASTİK POŞET FİYATI NE KADAR OLACAK?

2023 yılında plastik poşet fiyatı, 25 kuruş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet fiyatında artışa gitmeyeceklerini belirtti.

POŞET FİYATINA ZAM MI GELİYOR?

Poşet fiyatı 2023'te de 25 kuruş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada "Poşet fiyatını 2023 için 25 kuruş olarak belirledik, artışa gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN 'PLASTİK POŞET' AÇIKLAMASI: "FİYATTA DEĞİŞİKLİL OLMAYACAK"

İşte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklama:

"Plastik poşet kaynaklı 550 bin ton plastik atığın oluşumunu ve 23 bin ton sera gazı salınımını engelledik. Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz.".

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