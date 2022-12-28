Plastik poşetlere zam geldi ama... Sosyal medyada gündem oldu 38.5 kuruş iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı!

Alışverişte kullanılan poşet ücretlerine zam geleceği haberi gündemdeydi. Cumhurbaşkanlığı'nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karar sonrası market poşetlerine zam geldiği iddia edilse de poşetler 25 kuruş olarak satılmaya devam edecek. 38,5 kuruşluk tutar, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği rakam. İşte plastik poşet fiyatı ile ilgili merak edilenler...

POŞETE MARKET 38,5, VATANDAŞ 25 KURUŞ ÖDEYECEK

Buna göre, marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5 kuruş olacak.Vatandaşın poşete ödeyeceği 25 kuruşta ise bir değişiklik olmayacak.

BAKAN KURUM'DAN 'PLASTİK POŞET' AÇIKLAMASI: "FİYATTA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bütçe görüşmelerinde 2023 yılında da poşet fiyatının 25 kuruştan satılmaya devam edeceğini söylemişti.

'CUMHURBAŞKANI KARARIYLA İNDİRİME GİDİLDİ'

Her yıl yeniden değerlendirme oranına göre belirlenen geri kazanım katılım payında bu yıl Cumhurbaşkanı kararıyla indirime gidildi.

Yüzde 122,93 oranında yapılması planlanan artışta indirim yetkisi kullanılarak 55 kuruş olması gereken plastik poşet geri kazanım katılım payı 38,5 olarak belirlendi.

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.



