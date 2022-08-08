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Platin ve gümüş ithalatı rekor kırdı, altın ithalatı ise...

08.08.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz'da altın ithalatı 19, gümüş ithalatı 26 ayın en yüksek seviyesine geldi. Platin ithalatı ise Temmuz ayında rekor seviyeye çıktı.

Platin ve gümüş ithalatı rekor kırdı, altın ithalatı ise...

Türkiye'nin 2022 yılı Temmuz ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1423,1 artışla 22 bin 375 kg oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalat bin 469 kg seviyesinde bulunuyordu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 92 bin 259 kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 36 bin 208 kg olmuştu.

Böylece altın ithalatı 2020 Aralık ayından, gümüş ithalatı 2020 yılı Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

platin

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen ay 33,98 Kg platin ithalatı yapıldı. Böylece verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en yüksek ithalat rakamına ulaşıldı.

Yılın ilk 7 ayında ise ithalat 74,96 Kg seviyesine ulaştı. Bu rakam tüm zamanların yıllık değerinin de üzerinde oldu. Geçen yılın tamamında 71,68 Kg platin ithalatı gerçekleştirilmişti.

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