POLİS MAAŞI 2023 ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Ocak 2023 memur zammı ile polis maaşları!

Polis maaşına ne kadar zam yapılacağı bugün yayımlanan enflasyon verileri sonrası araştırılıyor. TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 enflasyonu yüzde 64,27 oldu. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 15,40 olarak açıklandı. Peki, Polis maaşı ne kadar oldu? Polis maaşına yüzde kaç zam gelir?

POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

Polis memuru (8/1) maaşı 13 bin 474 TL'den 16 bin 11 TL'ye yükseldi.

Başkomiser (3/1) maaşı 15 bin 810 TL'den 18 bin 414 TL'ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri Ocak ayında yüzde 16,25 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,25 zam alacak.

Memur ve emeklilere verilecek refah payı sonrası zam oranları netleşecek.



2023 ZAMLI POLİS MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Zamlı polis maaşının ne zaman yatacağı merak konusu oldu.

2022 baz alındığında zamlı maaşların Ocak itibarıyla yatması bekleniyor.

