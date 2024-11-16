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Polis olmak isteyenler dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis alınacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.11.2024 14:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden 12 bin polis alınacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında lisans ve önlisans mezunları olarak kadın ve erkek olmak üzere ayrı ayrı kaç kişinin alınacağını açıkladı. İşte detaylar...

Polis olmak isteyenler dikkat! Bakan Yerlikaya duyurdu: 12 bin polis alınacak!

Polis olmak için alımları bekleyenler dikkat! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden 12 bin polis alımının yapılacağını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "“Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik" diyerek kaç bin kadın ve erkek polisin alınacağını açıkladı.

  1. Dönem POMEM ilanı kapsamında lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, bin 440’u kadın olmak üzere 9 bin 600, önlisans mezunlarından 2 bin 40’ı erkek, 360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400, toplamda ise 12 bin polis memurunun alınacağını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya'nın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Muğla Huzur Toplantımızda 179 yıllık bir çınar olan Emniyet teşkilatımızın, şanlı üniformasını giyme hayali kuran gençlerimize müjde verdik.

  1. Dönem POMEM İlanı kapsamında, 12 bin polis memuru alımı gerçekleştireceğiz
    Lisans mezunlarından 8 bin 160’ı erkek, 1.440’u kadın olmak üzere 9 bin 600;
    Önlisans mezunlarından 2.040’ı erkek,
    360’ı kadın olmak üzere 2 bin 400…
    Yani toplamda 12 bin polis memurumuz
    Emniyet teşkilatımızın gücüne güç katacak.
    Şimdiden; polis adaylarımıza başarılar diliyorum.
    İnşallah yüreği vatan aşkıyla çarpan gençlerimiz, ay yıldızlı üniformalarıyla, ülkemizin huzur ve güvenliğinin tesisinde birer nefer olacaktır”

YERLİKAYA

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Ali Yerlikaya polis alımı
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