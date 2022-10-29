FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Polis promosyonu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! Polis promosyonu ödeme tarihi

Polis promosyonu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! Polis promosyonu ödeme tarihi

29.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polis promosyonu için araştırmalar hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını açıkladı. Peki, polis promosyonu ne zaman yatacak?

Polis promosyonu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu! Polis promosyonu ödeme tarihi

Polis promosyonu ödemeleri için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından polis promosyonu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, ‘Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır.’ denildi.

POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin lira ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım'da yürürlüğe girecektir. Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir. Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır. Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

promosyon

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR?

Emniyet Genel Müdürlüğü, Vakıfbank ile yapılan yeni banka maaş promosyonuna ilişkin protokole göre, tüm personele tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın 27 bin lira ödenmesinin karara bağlandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıfbank ile 18 Mart'ta 5 yıllık süre için maaş promosyon protokolü imzalandığı ve bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 lira olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında arttırılması şartının getirildiği hatırlatıldı.
2022'de memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmelerin gerçekleştirildiği ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girildiği ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu? TOGG CEO'su açıkladı: Fiyatı belli oldu mu?
Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...Araç sahipleri dikkat! Yeni düzenleme geliyor...
EYT'de emekli olmak zorunlu mu?EYT'de emekli olmak zorunlu mu?
Anahtar Kelimeler:
Promosyon

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

Kocasıyla yengesini aynı arabada yakalayınca adeta çıldırdı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

''Galatasaray maçına gölge düştü'' Erman Toroğlu'nun yorumu taraftarları çıldırttı

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

EYT yasasına ‘deprem’ ayarı! Tarih değişiyor, kapsam genişliyor

TOGG için büyük gün, ilk araç banttan iniyor!

TOGG için büyük gün, ilk araç banttan iniyor!

Asgari ücret 2023 Ocak zammı için Ankara’dan kulis bilgisi

Asgari ücret 2023 Ocak zammı için Ankara’dan kulis bilgisi

Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

Akaryakıt fiyatlarında dengeleri değiştirecek hamle!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Vücudunuz zehir dolu olabilir: Kötü ağız kokusuna dikkat!

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Airfryer alacaklar buraya! Sizin için Philips ve Karaca'nın en beğenilen modellerini karşılaştırdık

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.