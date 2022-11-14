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POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 2022: 29. dönem POMEM başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 13 bin polis alınacak

14.11.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM başvuru şartları, Polis Akademisi tarafından yayımlanan 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri giriş sınavı aday belirleme ön başvuru duyurusu sonrası merak konusun oldu. Polis olmak isteyen birçok vatandaş POMEM başvuru tarihleri ile şartları ve ücreti internette araştırıyor. Peki POMEM başvuru şartları nelerdir, başvurular başladı mı, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI 2022: 29. dönem POMEM başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? 13 bin polis alınacak

POMEM başvuru şartları ve ücreti Polis Akademisi'nden yapılan 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri giriş sınavı aday belirleme ön başvuru açıklaması sonrası merak konusu oldu. Bilindiği üzere 8 Kasım'da yapılan duyuruda alınacak kişi sayısı 12 bin olarak ifade edilmişti. Daha sonra yapılan düzenlemeyle öğrenci sayısı 13 bine çıkarıldı. 29. dönem POMEM başvurularının başlayıp başlamadığı, başvuru şartları ve ücreti vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte POMEM başvuru şartları...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

İşte POMEM başvuru şartları:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2020 veya 2021 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2021 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1992 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Geçici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

POMEM BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

POMEM başvuru ekranı bugün saat 09.00'da aktif olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuru ile Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 13 bin öğrenci alımı için ön başvuru süreci bugün başlayacak:

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