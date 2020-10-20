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Porland e-ticaret satışlarını 5 kat artırdı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Pandemi ile birlikte hayatımızdaki etkisini artıran dijitalleşme alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi. Bu süreçte online satış kanalı aracılığıyla tüketicilerin yoğun talebine yanıt veren porselen sektörünün öncü markası Porland, son 6 ayda e-ticaret satışlarını 5 katına, ciro içindeki payını da yüzde 10 seviyesine çıkardı.

Porland e-ticaret satışlarını 5 kat artırdı

Türkiye’nin lider porselen üreticisi Porland, pandemi dönemi büyük talep gören online alışveriş trendini yatırıma dönüştürerek yeni pazarlara ve fırsatlara odaklandı. Pandemi dönemi ülke genelinde birçok markanın mağazalarını kapatmasına neden olurken mağaza sayısında eksilme yaşamayan porselen devi, online alışveriş sitesi üzerinden müşterilerine hizmet sunmaya devam etti. Porland’ın son 6 ayda e-ticaret satışları geçen yılın aynı dönemine oranla beş katına çıktı, e-ticaretin toplam ciro içindeki payı da yüzde 10 seviyelerine ulaştı. Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ülkelerdeki pazar payını artırmak için de yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yatırım yaptıklarını söyledi.

'ONLİNE MAĞAZAMIZA YOĞUN TALEP ALDIK'

Pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıklarının hızla dijitale kaydığını, bu nedenle Porland’ın bu dönem yatırımlarının odağında da dijitalleşme olduğunu söyleyen Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, “E-ticaretin geldiği nokta, bu dijitalleşme atağının en önemli göstergesi. Bu süreçte evimizle daha çok ilgilenmeye başladık, ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz değişti. Porland olarak sadece porselen değil bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Masaüstü, Mutfak, Ev-Dekor, Tekstil ve Banyo gibi farklı kategori ürünlerimiz de bu dönemde daha fazla ilgi görmeye başladı. Perakende mağazalarımızın yanı sıra önemli satış kanalımız olan online satış kanalımız da müşterilerimizin ilgisiyle satışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı. Hedefimiz e-ticaret kanalımızın yakaladığı bu satış grafiğini devam ettirmesi. Bu yüzden de online kanalımıza sistemsel altyapı yatırımı yapıyoruz.” dedi.

GLOBAL BİR PORLAND WEB SİTESİ DE YOLDA

Pandeminin ihracatı olumsuz etkilediğini ancak bu süreci fırsata dönüştürdüklerini söyleyen Ümran Ünsal, “1976 yılından bu yana gerek ev gerekse gastronomi kesimine hizmet eden ürün yelpazemizin yüzde 65’ini 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Özellikle gastronomi alanında global bir Türk markası olarak İngiltere’de yüzde 8’lik önemli bir pazar payına sahibiz. Bu alanda konumumuzu güçlendirmek amacıyla yurt dışı açılımlarımıza yeni e-ticaret sitemizle hız vereceğiz. Sektöre yeni bir soluk getiren, standartların ötesine geçen inovatif ürünlerimiz yurtdışında özellikle de gastronomi alanında büyük talep alıyor. Bu talebe en kısa süre içerisinde global bir porland web sitesi ile yanıt vereceğiz.” diye konuştu.

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