Porland e-ticaret satışlarını 5 kat artırdı

Türkiye’nin lider porselen üreticisi Porland, pandemi dönemi büyük talep gören online alışveriş trendini yatırıma dönüştürerek yeni pazarlara ve fırsatlara odaklandı. Pandemi dönemi ülke genelinde birçok markanın mağazalarını kapatmasına neden olurken mağaza sayısında eksilme yaşamayan porselen devi, online alışveriş sitesi üzerinden müşterilerine hizmet sunmaya devam etti. Porland’ın son 6 ayda e-ticaret satışları geçen yılın aynı dönemine oranla beş katına çıktı, e-ticaretin toplam ciro içindeki payı da yüzde 10 seviyelerine ulaştı. Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, yeni pazarlara açılmak ve mevcut ülkelerdeki pazar payını artırmak için de yurt dışına yönelik e-ticaret kanallarına yatırım yaptıklarını söyledi.

'ONLİNE MAĞAZAMIZA YOĞUN TALEP ALDIK'

Pandemiyle birlikte değişen alışveriş alışkanlıklarının hızla dijitale kaydığını, bu nedenle Porland’ın bu dönem yatırımlarının odağında da dijitalleşme olduğunu söyleyen Porland Pazarlama Grup Müdürü Ümran Ünsal, “E-ticaretin geldiği nokta, bu dijitalleşme atağının en önemli göstergesi. Bu süreçte evimizle daha çok ilgilenmeye başladık, ihtiyaçlarımız ve beklentilerimiz değişti. Porland olarak sadece porselen değil bir evin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Masaüstü, Mutfak, Ev-Dekor, Tekstil ve Banyo gibi farklı kategori ürünlerimiz de bu dönemde daha fazla ilgi görmeye başladı. Perakende mağazalarımızın yanı sıra önemli satış kanalımız olan online satış kanalımız da müşterilerimizin ilgisiyle satışlarını yaklaşık 5 katına çıkardı. Hedefimiz e-ticaret kanalımızın yakaladığı bu satış grafiğini devam ettirmesi. Bu yüzden de online kanalımıza sistemsel altyapı yatırımı yapıyoruz.” dedi.