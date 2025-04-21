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Portekiz'in para birimi nedir? Portekiz'in para biriminin kodu ve sembolü

Portekiz Cumhuriyeti, Kıta Avrupası’nın en batı tarafında yer almaktadır. Doğusunda ve kuzeyinde Avrupa Birliği içinde yer alan en uzun kesintisi olmayan sınırı İspanya ile paylaşır ve bu ülke ile sınır komşuluğu bulunur.

Portekiz'in para birimi nedir? Portekiz'in para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Birçok farklı medeniyete tarih boyunca ev sahipliği yapmış olan Portekiz topraklarında yaklaşık son 3000 yıl boyunca Yunanlar, Romalılar, Fenikeliler, Cermenler ve Endülüs Emevilerini de içine alan çeşitli topluluklar yaşamıştır. Portekiz’in başkenti Lizbon’dur. Lizbon şehri aynı zamanda ülkenin en büyük şehri olma özelliğine sahip olan bir şehirdir.

Portekiz'in para birimi nedir?

Portekiz Cumhuriyeti’nin kabul ettiği resmi dil Portekizce dilidir. Ancak ülkede tanınan bölgesel dil Mirandaca’dır ve bazı bölgelerinde bu dili konuşan topluluklar da bulunmaktadır. Ülkede ağırlıklı olarak Portekizliler yaşamaktadır. Farklı etnik grupların olduğu yabancı kesim nüfusun yaklaşık %9 civarını kapsar. Hristiyanlık, Katoliklik dillerinin çoğunlukta olduğu ülkede hükümet üniter yarı başkanlık sistemli cumhuriyettir.

Yüzölçümünün 92.230 kilometrekare olduğu Portekiz’in nüfusu tahmini olarak 10.639.726 civarındadır. 1976 yılında ülkede kabul gören anayasa ile demokratik bir cumhuriyet olma özelliği taşımaktadır. Ülkenin İber Yarımadası üzerinde bulunan alanı ile Atlantik Okyanusu’nda yer alan iki takımadası bulunur. Para birimi ise daha önce esküdo iken 1999 yılından itibaren Euro’ya dönmüştür.

Portekiz'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO Uluslararası Standartlar Teşkilatı’dır. Dünya genelinde çeşitli standartlar ISO ile belirlenir ve kontrol edilir. Devletlerin kullandığı para birimleri de ISO 4217 adı verilen para birimi koduna göre kısaltılır. Kısaltmalar üç hanelidir ve her para biriminin üç haneli bir ISO 4217 para birimi kodu bulunur.

Portekiz’in resmi para birimi esküdo olarak belirlenmiştir. 1911yılında ilk kez ülkede Portekiz esküdosu kullanılmaktadır. Ancak 2002 yılında esküdo dolaşımdan kalkmıştır. Esküdo’nun uluslararası ISO 4217 para birimi kodu PTE’dir. 1999 yılından itibaren Portekiz’de geçerli olan para birimi Euro olmuştur. Eoru’nun uluslararası para birimi kodu ise EUR’dir ve döviz bürolarında, para piyasalarında bu kod ile işlem görmektedir.

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