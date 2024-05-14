FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ‘POS çalışmıyor’ diyene kesilecek hesap belli oldu: IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda! ‘Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz’

‘POS çalışmıyor’ diyene kesilecek hesap belli oldu: IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda! ‘Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
14.05.2024 08:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

IBAN üzerinden ödeme talep eden işletmeler bir süredir gündemde. Vergi kaçırıyorlar bu yöntemle. Ağır cezalarla karşı karıya kalacaklar. Tüm hesaplar inceleniyor. Sadece işletmeler değil, onlara IBAN kiralayan ya da sadece ödeme yapan müşteriler de kapsamda. Hatta hapis cezası ve malvarlıklarının dondurulması da gündemde.

‘POS çalışmıyor’ diyene kesilecek hesap belli oldu: IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda! ‘Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz’

Pek çok işletmeci post cihazlarının bozuk olduğunu veya çalışmadığını söyleyerek müşterilerden IBAN üzerinden ödeme yapmasını istiyor. Bazıları ise müşterilerini buna mecbur bırakıyor ama aslında bu kanun dışı. Bu kapsamda alışverişlerde IBAN kullanarak vergiden kaçanlara büyük cezalar yolda. İşletmelere IBAN'ını kiralayanlar da mercek altında. Üstelik bu cezalarla kalmıyor. Banka yaptırımları da devreye giriyor.

iStock-1453500544

IBAN’INI KULLANDIRANA DA CEZA VAR

Bu cezalar yalnızca IBAN’ını kiralayan kişiye veya o IBAN’ı kiralayan işletmeye değil aynı IBAN’a ödeme yapan müşteriye de verilecek. Müşterinin para gönderdiği IBAN yasa dışı işlerde kullanıldıysa müşteri de o soruşturma kapsamına giriyor.

iStock-865240760

“FİRMALAR ZORLAMA YAPAMAZ”

Vergi Hukuk Uzmanı Av.Dr. Burak Aslanpınar konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Ben burada bir yemek yedim ‘şu IBAN’a gönder de hani biz oradan alalım’ dediler; bu işlemi yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü gönderdiğiniz kişinin kim olduğunu bilmiyorsunuz. Bambaşka şeylerle karşılaşabilirler. Hem KDV hem gelir vergisi hem geçici vergi derken inanılmaz rakamlara çıkabiliyor. 5464 sayılı kanuna göre firmalar illa da siz IBAN göndereceksiniz gibi bir zorlama yapamazlar. Tüketici onu şikayet ettiğinde işletmenin o bankayla ilişkisi sonlandırılabilir.

iStock-2149537562

HEM HAPİS HEM PARA CEZASI

IBAN’ını kullandıran kişi bunu komisyon karşılığı yaptığı varsayılarak vergi ve ceza istenebilir. Banka hesabımızı başkası adına kullandırıyorsak bankaya bildirim yapmamız gerekiyor. Eğer bankayı bu konuda bilgilendirmezsek 6 aydan bir yıla kadar hapis cezası, 5 bin güne varan da adli para cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.

iStock-2150456774

“NOTERDE BİLE İŞLEM YAPAMAYACAK HALE GELEBİLİRSİNİZ”

O banka bir daha sizle çalışmayabilir. Hatta birçok banka da sizle çalışmayabilir çünkü artık bir kara listeye de girmiş oluyorsunuz. Ben IBANI kullandırdığım için benim hesabımı banka bloke ediyor ve MASAK’a durumu bildiriyor. Noterde bile işlem yapamayacak duruma gelebilirsiniz. Mal varlığınız dondurulabilir. Kendinizi cezaevinde bulabilirsiniz. Suç gelirinin aklanması, terörün finansmanı anlamında ilişkili kişi, o zincirlemede bir parça olarak görülebilirsiniz. En azından tedbiren banka hesaplarınız bloke olabilir.”


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi Garanti Fonu'na yeni yeni müdürKredi Garanti Fonu'na yeni yeni müdür
ASELSAN'dan temettü kararıASELSAN'dan temettü kararı
İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeliİstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli
Anahtar Kelimeler:
IBAN
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

Acun Ilıcalı tüm dünyayı ters köşe yaptı! İşte yeni hocası

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

İstihdamda sınırlamaya ‘memur maaşı’ engeli

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulisler hareketlendi, bu senaryo konuşuluyor

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Kulisler hareketlendi, bu senaryo konuşuluyor

Hermès'in sahibi 12 milyar dolarlık servetini kime bırakacağını açıkladı! Şaşkına çeviren karar

Hermès'in sahibi 12 milyar dolarlık servetini kime bırakacağını açıkladı! Şaşkına çeviren karar

Kamu personeli servisleri kaldırıldı

Kamu personeli servisleri kaldırıldı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.