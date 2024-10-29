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'POS cihazı bozuk' diyerek kandırıyorlar... 7 bin liralık alışverişe kredi kartı engeli gelince esnaf yeni bir yöntem geliştirdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.10.2024 07:27
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele için birçok adım atıldı. Yeni nesil POS cihazları, vergi denetimleri, izaha çağırmalar devam ederken 7 bin lira ve üzerindeki alışverişlerde kredi kartı kullanma zorunluluğu getirildi. Kart komisyonunu vatandaştan almaya çalışanları engellemek için böyle bir adım atılmış olsa dahil bazı esnaflar bu kurala uymamaya devam ediyor. Bu durumu şikayet etme hakkı olan vatandaş ise yetkili kurumlara başvurabilir.

'POS cihazı bozuk' diyerek kandırıyorlar... 7 bin liralık alışverişe kredi kartı engeli gelince esnaf yeni bir yöntem geliştirdi!

Geçtiğimiz günlerde '7 bin lira üzerindeki alışverişlerde kart veya banka kullanım’ zorunluluğu gelmişti. Tüketiciden nakit ödeme almak için ısrarcı olan esnafa engel olan bu kural sonrası esnaf yeni bir yöntem daha geliştirdi. 7 bin liranın altında olan ürünlerden kart komisyonu olarak yüzde 20'lere varan oranlar alınmaya başladı. Ayrıca, 7 bin liralık harcamalarda da nakit alımı yapan işletmeler olduğu da görüldü.

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"POS CİHAZI BOZUK" DİYORLAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul’da bir halı yıkama firması, nakit ödeme için 3.200 lira talep ederken, aynı işlemin kredi kartı ile 3.860 lira olduğunu söyledi. Yine İstanbul’daki bir oto sanayiinde işlem yaptıran bir vatandaştan, 4.500 lira olan işlem ücretinin, kredi kartı ile yapılması durumda 6.000 lira olacağını ifade etti. Yaşanan mağduriyetler sosyal medya, şikâyet siteleri ve CİMER’e yansıdı. Birçok tüketici son aylarda kart komisyon oranlarındaki artışlardan dolayı mağdur olduklarını ifade ediyor. Öte yandan bazı esnafların da “POS cihazı bozuk” yalanı söylediği de yapılan şikâyetler arasında yer alıyor.

MEŞRU BİR ZEMİNE OTURTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Tüketici dernekleri ise konu ile ilgili olarak, kartlı alışverişte ek komisyon alınmasının hukuken yasak olduğunu belirtti. Tüketici dernekleri şu şekilde açıklamalarda bulundu:

“Tüketicilerimiz kimi zaman alışveriş sırasındaki yoğunluk sebebiyle bu uygulamalara boyun eğiyor, kimi zaman nakit taşıma alışkanlığı olmaması sebebiyle bu uygulamalara razı geliyor. Fakat bu uygulamaların bu şekilde devam etmesi halinde ilgili işletmeler bunu meşru bir zeminde yaptıklarını iddia etmeye başlıyor. Bankaların vermiş olduğu hizmeti kullanarak kendilerine maddi çıkar sağlayan iş yerlerini tüketicilerimiz her zaman şikâyet edebilir. Kredi kartıyla alışverişlerde komisyon talep edilmesi durumunda, işletmelere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır”

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ŞİMŞEK “%2’LERE DÜŞTÜ” DEMİŞTİ

Bazı işletmelerin, bankaların komisyon oranlarının yüksekliğini gerekçe göstererek nakit ödemeye göre daha yüksek tutar talep ettiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, talep edilen farkın banka komisyon oranları ve geç ödeme sebebiyle olduğunu ifade etmişti. Şimşek, “Son dönemde bankaların komisyon oranları yüzde 2’lere kadar düştü” demişti.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı pos cihazı
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