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Pos tefeciliği ve Mail Order yöntemi: Kredi kartı kullananlar dikkat! 'İstanbul'da hareketlilik var' diyerek açıkladı: Çoğunlukla altın satışı gösteriliyor

11.10.2023 08:49 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'Mail Order' ve 'Pos tefeciliği'yle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. 'Dolandırıcılık' şikayetlerinin artmasıyla gündem olan yöntemlerin detaylarını açıklayan Dr. Nedim Türkmen, kart kullanıcılarını uyardı. Türkmen, "Özellikle İstanbul'da ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Buradan ciddi gelirler elde ediliyor" diye konuştu.

Pos tefeciliği ve Mail Order yöntemi: Kredi kartı kullananlar dikkat! 'İstanbul'da hareketlilik var' diyerek açıkladı: Çoğunlukla altın satışı gösteriliyor

Türkiye'de milyonlarca insan, günlük ihtiyaçlarına kadar neredeyse her şeyi kredi kartıyla alıyor. Vatandaşlar nakit sorunu ve taksit seçeneği için kredi kartına yönelirken, 'dolandırıcılık' iddiaları da her geçen gün artıyor. Son günlerde özellikle internette 'Mail Order dolandırıcılığı' gündeme gelirken, Dr. Nedim Türkmen, kredi kartı kullananları uyardı.

Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Türkmen, Türkiye'de yaygın olarak iki yöntemin kullanıldığını belirtirken, detayları anlattı.

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"POS TEFECİLİĞİNE DİKKAT"

Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Mail Order, kredi kartını pos cihazına okutamadığımızda kullanılan bir yöntem. Bunu ikiye ayırmak lazım. Türkiye'de örneğin 'pos tefeciliği' denilen bir olay da var. Yani sizin kredi kartınız var ama nakit paraya ihtiyacınız var. Kredi kartınız pos cihazınızdan geçirilip size ürün satmış gibi gösteriliyor ve karşılığında ürün almadan nakit para alıyorsunuz. Ancak diyelim 3 bin TL'lik ürün satmış gibi kartınızdan geçiriliyor ancak size 2 bin 500 TL veriliyor. 500 TL komisyon ücreti olmuş oluyor."

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MAIL ORDER'DA POS CİHAZI YOK

Türkmen; Mail Order'ın ise kredi kartını pos cihazına okutamadığımızda kullanılan bir yöntem olduğunu belirtti.

Bu yöntemde kart bilgilerinin olduğu ancak pos cihazının olmadığını söyleyen Türkmen, sözlerini şöyle sürdürdü;

"ÇOĞUNLUKLA ALTIN SATIŞI GÖSTERİLİYOR"

"Genel olarak yabancı ülkelerden (Libya, Irak, Lübnan gibi...) gelen kredi kartları var. Bu kartların bir limiti var. Ancak kart sahibinin de nakit paraya ihtiyacı oluyor. Benim size nakit para verebilmem için diyelim bir şey satıyormuş gibi göstermem gerekiyor. Burada da çoğunlukla altın satışı gösteriliyor. Çünkü altında KDV yok. Dolayısıyla ben size 5 bin dolarlık altın satmış oluyorum. Size 4 bin dolar veriyorum. Bin dolar gelirim oluyor.

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"İSTANBUL'DA CİDDİ BİR HAREKETLİLİK VAR"

Bu sistem böyle çalışıyor. Son dönemde tabi bizim yakın çevremizde savaşlar var. Bu anlamda özellikle İstanbul'da ciddi bir hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Bankalara gidiyorlar, bankalar bu işlere yanaşmadığı için başka yöntemler, onlara çözümler sunan insanlar türüyor. Buradan da ciddi gelirler elde ediliyor. Yüzde 20'lere varan bir komisyon oranı var. "

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