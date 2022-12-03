Poşet 75 kuruş mu olacak? Tartışma yaratan gelişme! Bakanlık açıklayacak…

Poşet fiyatları ile ilgili yeni tartışma başladı. Marketçiler fiyatın artmasını isterken vatandaş tepki gösteriyor. Zam tartışmalarının odağına bu kez poşet zammı geldi. Şu anda markette her bir poşet için 25 kuruş ödeme yapılıyor. Marketçiler artan maliyetlerden dolayı o 25 kuruşluk poşet ücretinin 75 kuruşa çıkmasını istiyor.

2019 yılında başlayan marketlerdeki poşetlerin ücretli olması uygulaması kar amacı gütmek için değil plastik atık oluşturmamak çevreyi ve doğayı korumak için yapıldı.

‘TÜKETİCİ DUYARLILIĞINI KAYBETTİ’

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada “İstenilen bu zammın sebebi ücretin düşük olması. İlk başlangıçta yüzde 80’lere varan bir oranda tüketim azaldı. Son yıllarda ise bu tüketim yeniden arttı” ifadelerini kullandı. Tüketimin yeniden arttığını belirten TPF Başkanı çözüm olarak zam yapılmasını önererek “Tüketici bu noktada biraz duyarlılığını kaybetti diyebiliriz. Tamamen çevre kirliliğinin önüne geçebilmektir” dedi.

‘POŞETLER İÇİN 60-70 BİN TL ÖDÜYORUZ’

Market işleten bir kişi ise artan poşet maliyetlerinden şikayet ederek “Vallahi artsın. Maliyet müthiş derecede arttı. Şu anda mesela 3-4 ayda bir poşetlere 60-70 bin TL paralar ödüyoruz. Gerçekten 25 kuruş çok az” dedi.

VATANDAŞ: ‘HİÇ ÜCRETLİ OLMASIN 25 KURUŞ DA OLMASIN’

Vatandaşlar ise marketler poşetin 75 kuruştan satılmak istemesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Marketçiler bunu istiyorlar evet ama halk bunu onaylamayacak. Hayır poşet hiç kullanmam. Hiç ücretli olmasın o 25 kuruş da olmasın. Vatandaş 25 kuruşu veremiyor. 75 kuruşu nasıl versin. Vermez ki.”

POŞET ÜCRETİ İLE İLGİLİ SON SÖZÜ BAKANLIK SÖYLECEK

1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak yeni poşet ücretinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

