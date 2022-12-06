Poşet fiyatlarına zam konusu gündeme geldi. Marketçiler, artan maliyetlerden dolayı poşet fiyatlarının yükselmesinden yana... Poşetlere ödenen 25 kuruşun ne kadara yükseleceği ise merak konusu oldu. Peki poşet fiyatlarına zam mı geliyor? Poşet fiyatları ne kadar olacak? İşte detaylar...

POŞET FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Poşet fiyatlarının 75 kuruşa yükseltilmesi isteniyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada “İstenilen bu zammın sebebi ücretin düşük olması. İlk başlangıçta yüzde 80’lere varan bir oranda tüketim azaldı. Son yıllarda ise bu tüketim yeniden arttı” ifadelerini kullandı. Tüketimin yeniden arttığını belirten TPF Başkanı çözüm olarak zam yapılmasını önererek “Tüketici bu noktada biraz duyarlılığını kaybetti diyebiliriz. Tamamen çevre kirliliğinin önüne geçebilmektir” ifadelerini kullandı.

Market işleten kişi poşet fiyatlarına zam konusu hakkında, “Vallahi artsın. Maliyet müthiş derecede arttı. Şu anda mesela 3-4 ayda bir poşetlere 60-70 bin TL paralar ödüyoruz. Gerçekten 25 kuruş çok az” dedi.

"ÜCRETLİ OLMASIN"

Tüketiciler ise poşet fiyatlarının yükseltilmesine karşı... Poşet fiyatının 75 kuruş olmasını istemeyen bir vatandaş şöyle dedi: “Marketçiler bunu istiyorlar evet ama halk bunu onaylamayacak. Hayır poşet hiç kullanmam. Hiç ücretli olmasın o 25 kuruş da olmasın. Vatandaş 25 kuruşu veremiyor. 75 kuruşu nasıl versin. Vermez ki.”

BAKANLIK KARAR VERECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak poşet zammı hakkında açıklama yapacak.



