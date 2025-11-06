FİNANS

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP bilgisi aranacak

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyalar beyan edilirken 6'lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi talep edilecek.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde daha da kolaylaşacak.

Hızlı kargoyla yurt dışından gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.

Ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına da imkan sağlandı.

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle e-ticaret işlemlerinde ve e-ihracatta ülkenin uluslararası alanda uyumunun ve gelişiminin sağlanmasının hedeflendiğini, e-ticarette şeffaflık ve güvenilirliğin amaçlandığını bildirdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

