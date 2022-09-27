Prefabrik ev yapım yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Prefabrik ev yapım yardımı kimlere verilir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında prefabrik ev yapım yardımı hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, prefabrik ev yapımı yardımının yükseltiğini açıkladı ve yeni yardım oranlarını duyurdu.

PREFABRİK EV YAPIM YARDIMI NE KADAR, KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Yarıdm oranlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik.” şeklinde konuştu.

Buna göre ihtiyaca göre ve yardım için belirlenmiş kriterlere sahip olmak koşuluyla prefabrik ev yapımlarında 150.000-TL, betonarme ev yapımlarında 200.000-TL'ye kadar ve ev onarımlarında 75.000-TL'ye kadar destek verilecek.

PREFABRİK EV EV YAPIM YARDIMI ŞARTLARI NELER?

Prefabrik ev yardımı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birini taşımak gerekiyor. Ayrıca onarımı yapılacak evin veya ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna da sahip olmak gerekmekte.

PREFABRİK EV EV YAPIM YARDIMI BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvuruların nereden ve nasıl yapıalcağı merak ediliyor. Yardım başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gerçekleştirilebiliyor.

