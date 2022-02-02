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Premier Lig'den İngiliz ekonomisine çılgın katkı! Tam 7,6 milyar sterlin...

02.02.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in Birleşik Krallık ekonomisine yıllık katkısı 7,6 milyar sterline ulaştığı ifade edildi. Yayın satışları, 2019/20 sezonunda 1,4 milyar sterlin seviyesini yakalarken, tüm dünyadaki toplam izleyici kitlesi ise yaklaşık 3,2 milyar kişiye yükseldi.

Premier Lig'den İngiliz ekonomisine çılgın katkı! Tam 7,6 milyar sterlin...

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY, Premier Lig'in ve genel olarak futbol sporunun Birleşik Krallık ekonomisine yaptığı katkılara yönelik araştırmasını yayınladı. Buna göre Premier Lig'in 2019/20 sezonu boyunca Birleşik Krallık GSYİH'sine yaptığı katkı 7,6 milyar sterlin seviyesine ulaştı.

Lig, pandeminin neden olduğu zorluklara rağmen 94 bin iş ile istihdama destek oldu. Söz konusu ekonomik faaliyetler, Birleşik Krallık vergi ödemelerine 3,6 milyar sterlin katkı sağladı. 2013/14 sezonundan bu yana Premier Lig'in vergisel katkısında yüzde 50'lik bir artış kaydedilirken Premier Lig'in ekonomik etkisi büyük oranda (yüzde 72) ülkenin başkent Londra dışındaki bölgelerine dağılım gösterdi.

KÜRESEL YAYIN SATIŞLARI 1,4 MİLYAR STERLİN

EY araştırması, Premier Lig'in yaptığı toplam ekonomik katkının pandemi döneminden önceki seviyelerde ve 2016/17'de üretilen miktara eşit olduğunu da gösteriyor. Premier Lig'in küresel çekiciliği de ekonomik etkisinde önemli rol oynuyor. Premier Lig'in yayın satışları, 2019/20 sezonunda 1,4 milyar sterlin seviyesini yakalarken, tüm dünyadaki toplam izleyici kitlesi ise yaklaşık 3,2 milyar kişiye yükseldi.

528 BİN KİŞİ SADECE FUTBOL İÇİN ÜLKEYE GİTTİ

Yüz binlerce yabancı turistin her yıl Premier Lig karşılaşmalarını izlemek için İngiltere'yi ziyaret etmesi, bu cazibenin aynı zamanda ülke turizmi için de oldukça etkili bir rol oynadığını ortaya koyuyor. 2019/20 sezonunda 528 bin kişi, Premier Lig maçlarını izlemek amacıyla Birleşik Krallık'ı ziyaret ettikleri süre boyunca yararlandıkları ürün ve hizmetler için toplam 442 milyon sterlin harcadı.

PANDEMİDE GÜÇLENDİ

EY tarafından üçüncüsü yapılan araştırma, koronavirüse karşı alınan önlemlerin etkisinde, kesintilerle geçen zorlu bir dönemi kapsadığından önceki iki araştırmaya göre farklılıklar içeriyor. Premier Lig'in, üç aydan uzun süre kesintiye uğradığı bu dönem, boş stadyumlarda oynanan maçlarla belleklere kazınmıştı. Pandeminin Premier Lig'in toplum için futbolun rolünü her zamankinden daha da güçlendirdiğini gösteren rapor, Premier Lig ve bünyesindeki kulüplerin sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal katkılarına da dikkat çekiyor. Yerel taraftar toplulukları için özel bir konuma sahip olan Premier Lig tarafından desteklenen etkinliklerden her yıl yüz binlerce futbolsever yararlanıyor.

Dünyanın en popüler futbol liglerinden biri olan Premier Lig'e yönelik EY tarafından titizlikle hazırlanan rapor, futbol sporunun ve liglerin ekonomik ve sosyal öneminin çok net anlaşılmasına yardımcı olacak veriler ortaya koyuyor. Son 20 yılda yüzde 840 oranında büyüyen ve gelişimini pandemi döneminde de hız kesmeden sürdüren Premier Lig, futbol sevgisinin ve heyecanının ülkeler için nasıl bir ekonomik ve sosyal itici güce dönüşebileceğini açıkça gösteriyor.


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Premier League
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