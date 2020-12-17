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Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik talebi! Prim borcu için kredi 2020

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.12.2020 16:09 | Son Güncelleme

Çok sayıda vatandaş tarafından prim borcu olan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Son olarak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, emekliliği gelmesine karşın prim borcundan dolayı bundan yararlanamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli krediyle emeklilik imkanı sağlanmasını istedi. Peki, SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? İşte yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik talebi ve prim borcu için kredi imkanıyla ilgili detaylar…

Prim borcu olan emekli olabilir mi? SGK prim borcu olan nasıl emekli olur? Yaşı dolup primi eksik olanlara emeklilik talebi! Prim borcu için kredi 2020

SGK prim borcu olan emekli olabilir mi sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. Konuyla ilgili olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken önemli bir açıklama yaptı. Peki, SGK prim borcu olan işveren emekli olabilir mi? İşte primi eksik olanlar emekli olabilir mi sorusuyla ilgili olarak Palandöken’in açıklamasında yer alan önemli talep!

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PRİM BORCU OLAN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son olarak konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiren binlerce esnafın, zamanı gelmesine karşılık prim borçlarından dolayı emekli olamadıklarını bildirdi. Peki, SGK borcu olan işveren emekli olabilir mi? Emekli olmaları için neler yapılabilir?

SGK PRİM BORCU OLAN NASIL EMEKLİ OLUR?

Palandöken, bu durumda olanların prim borçlarının yapılandırılarak emekli olabilmeleri için yeni bir protokol beklediğini belirtti. Konuyla alakalı olarak Palandöken; prim borcu nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlar için Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu bankaları arasında en son 2018 yılında imzalanan iş birliği protokolünün bu dönemde de tekrarlanması gerektiğini belirtti. Geçmişte prim borcu olan ve emekli olmak isteyen pek çok esnafın bu protokol sayesinde bankadan almış olduğu krediler ile prim borcunu yapılandırıp emekli olduğunu hatırlattı. Vatandaşlar arasında güncel olarak SGK borcu olan emekli olabilir mi sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediliyor.

YAŞI DOLUP PRİMİ EKSİK OLANLARA EMEKLİLİK TALEBİ

Salgın sürecinde esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğine vurgu yapan Palandöken, esnafın talep ettiği protokol gereği emekli aylıklarından kesinti olacağı için bankaların herhangi bir riskinin olmadığını söyledi. Palandöken, prim borçlusu esnaf için düşük faizli krediyle emeklilik yolunun açılmasını talep etti.

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PRİM BORCU İÇİN KREDİ İMKANI

Palandöken açıklamasında “Pandemide iş yerleri kapanan ve işleri büyük oranda azalan esnafımız prim borcunu yapılandırarak emekli olmak için yeni bir protokol bekliyor.” ifadelerini kullandı. Palandöken, daha önce imzalanmış olan protokollerde esnafın bir kısmının sicil engeline takıldığı için bankalar tarafından kredi verilmediğinden dolayı borcunu yapılandıramadığını ve emekli olamadığını söyledi. Pandemi sürecinde ayakta durma mücadelesi veren esnafın hiçbir şekilde sicil engeline takılmaması gerektiğini vurguladı.

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