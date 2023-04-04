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Prim borcu olan EYT'liler dikkat! 31 Mayıs’ta sona erecekti, yeni detay ortaya çıktı: Gözler Beştepe’de…

04.04.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT yasasının şartları sağlayan 1,6 milyondan fazla kişi emeklilik için başvuru yaparken prim günü eksik olan EYT'liler ise borç yapılandırması ile bu hayaline kavuşacak. 12 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile başlayan süreç 31 Mayıs’ta sona erecek. Prim borcunu yapılandırmak isteyenler için süre kısalırken yeni bir detay ortaya çıktı. Talep olması durumunda Cumhurbaşkanlığı'na tanınan bir ay uzatma yetkisinin kullanılabileceği ortaya çıktı.

Prim borcu olan EYT'liler dikkat! 31 Mayıs’ta sona erecekti, yeni detay ortaya çıktı: Gözler Beştepe’de…

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından detaylarına ilişkin bilgi veren Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, "EYT'den emekli olan çalışanı işveren bir ay içinde tekrar işe alırsa, sosyal sigortalar priminde yüzde 5'lik bir indirim sağlanacak. EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişi çalışmaya devam ederse, işsizlik primi kesilmeyeceği için 8 bin 506 TL değil, 9 bin 144 TL maaş alacak. Emekli maaşında ise herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

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EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte yüz binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı. Yeminli Mali Müşavir Yusuf Özer, konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Özer, EYT'den emekli olan çalışanın bir ay içinde tekrar işe alınması halinde sosyal sigortalar priminde yüzde 5 indirim sağlanacağını belirterek, "Aynı zamanda EYT'li ve asgari ücretle çalışan bir kişi çalışmaya devam ederse, işsizlik primi kesilmeyeceği için 8 bin 506 TL değil, 9 bin 144 TL maaş alacak. Emekli maaşında ise herhangi bir değişiklik olmayacak" ifadelerini kullandı.

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'YAŞ SINIRLAMASI YOK, GÜN SINIRLAMASI VAR'

EYT kapsamına giren kişilerin 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanlar olduğunu belirten Özer, "Erken emeklilik hakkını elde etmiş olacaklar. EYT'de yaş sınırlaması söz konusu değil ancak gün sınırlaması söz konusu. Gün konusunda da işe giriş tarihine göre gün sayısı değişiyor. 8 Eylül 1976'dan önce işe girenler 5 bin gün, 9 Eylül 1976 ile 23 Mayıs 1979 arasında işe girenler yine 5 bin gün, 24 Kasım 1986 ile 23 Mayıs 1988 arasında işe girenler 5 bin 450 gün, 24 Kasım 1998 ile 8 Eylül 1999 arası işe girenler 5 bin 975 günü doldurması gerekiyor. Ayrıca Kadın ve Erkeklerde Şartlar farklılık gösteriyor" açıklamalarında bulundu.

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'YAPILANDIRMADA TAKSİT ÖDEMELERİ BAŞLADI'

Öte yandan Yapılandırma Kanunu'na da dikkati çeken Özer, "Bu kanun 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 7440 Kanun Numarası ile çıktı. Tebliğler de yayınlandı. Bu kanun 31.12. 2022 tarihine kadarki bütün borçları kapsıyor. Kamu borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait borçlar, gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ait borçlar, büyükşehir belediyesi ve belediyelere ait borçlar, yatırım izleme koordinasyon kuruluna ait borçlar, il özel idaresine ait borçlar ve cezalar gibi kamuya ait bütün borçları kapsıyor. Taksit ödemeleri kanunu Resmi Gazete'de yayınlandığı gün itibariyle başlamış oldu. Son müracaat tarihi 31 Mayıs 2022'dir. İlk taksit ödemesi ise 30 Haziran 2023'tür. Resmi Gazete'de yayınlanan kanun metninde Cumhurbaşkanlığı'na uygulamayla ilgili bir ay uzatma yetkisi tanındı. Uygulamada meydana gelecek talepler yoğun olduğu takdirde Cumhurbaşkanlığı bu yetkiyi kullanacak" dedi.

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'İCRA TAKİBİ DURDURULACAK'

Kanundan yararlanmak isteyen her vatandaşın icra takibinin durdurulacağını belirten Özer, "Bu konuda cebri tahsilat, cebri satış uygulanmayacak. Taksitleri ödediği sürece bu işlemler uygulamadan kaldırılacak. Peşin ödemede faizden yüzde 90'a kadar indirim söz konusu olacak. Davası devam eden mükelleflerin durumu ise bu kanun maddesinde ihtilaflı borçlar kısmında yer alıyor. İhtilaflı borçların ihtilaf safhasının yer aldığı duruma göre yararlanma şekli değişiyor. İhtilaf henüz dava safhasında değilse, ana parada yüzde 50 indirim olacak, cezaların da tamamı kaldırılacak. İhtilaf dava safhasında ise yine ana paranın yüzde 50'si indirilecek, cezaların da tamamı silinecek. Vatandaşlar bu kanundan yararlanmak için ilgili kurumlara da fiziken veya şahsen de başvurabilir. Elektronik ortamda da e-devlet üzerinden müracaat edebilirler" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yapılandırma EYT

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