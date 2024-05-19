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Prim, vergi, kredi kartı, KYK borçlularını ilgilendiriyor! Borç yapılandırması gelecek mi? TESK'ten hükümete çağrı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.05.2024 10:04
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yeni bir yapılandırma kanununun ihtiyaç olduğunu söyledi. Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz" yorumunu yaptı.

Prim, vergi, kredi kartı, KYK borçlularını ilgilendiriyor! Borç yapılandırması gelecek mi? TESK'ten hükümete çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın ve vatandaşın rahatlaması adına yeni bir yapılandırma kanunu çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, enflasyonun esnafı da önemli ölçüde etkilediğini bildirdi.

Giderleri artarken gelirleri azalan esnafın vergi ve prim borçlarını zamanında ödeyemediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:

"Esnafın rahatlayabilmesi ve devlet bütçesine gelir sağlanabilmesi için daha önce olduğu gibi tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları gibi alanlarda kapsamlı bir yapılandırmaya ihtiyaç var."

"7440 sayılı Yapılandırma Kanunu" ile 2023 sonuna kadar 156 milyar lira tahsil edildiğini bildiren Palandöken, "Şu ana kadar kesinleştiği halde ödenmeyen borçlar tahsil edilirse yeni bir vergi artışına gerek kalmaz. Hem bütçe açığı azalır hem de esnaf borcundan kurtulur." ifadelerini kullandı.

(AA)

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