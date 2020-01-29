Problem çözmenin ilk adımı yapboz

İSTANBUL (AA) - Çocukların görsel ve zihinsel zekalarını geliştiren yapbozlar, çocukların eğitimlerine fayda sağlaması açısından önerilen oyun araçları arasında yer alıyor.

Canada Schools'tan yapılan açıklamaya göre, her yaştaki bireyin beyin gelişimi için yapbozlar önemli bir rol üstleniyor. Yapbozun faydaları bu kadarla da sınırlanmıyor. Uzmanlar yapbozların çocukların kendilerini tanımasından özgüven artışına, kritik düşünmeden ince motor becerilerinin gelişmesine kadar birçok konuda yardımcı olduğunu belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canada Schools rehber öğretmeni Jessica Lee Beaver, her yaştaki çocuğun ihtiyacına göre farklı şekil ve parçalarda yapboz verilmesi gerektiğini belirtti.

Beaver, "Bir şekli yapboz boşluğuna yerleştirmek problem çözmenin ilk adımıdır. 2 yaş için 4-6, 3 yaş için 9-12, 3-5 yaş için 15-45, 6-8 yaş için 100-200, 8-11 yaş için 250-400 ve 11 yaş üstü çocuklar için 500 parçalı yapbozlar alınabilir." ifadelerini kullandı.

Beaver, "Yapbozlar çocukların el ve göz koordinasyonunu, brüt, ince motor ve bilişsel becerilerini geliştirmesinde büyük fayda sağlıyor. Bu sebeple çocuklar her gün yapbozlarla oynamalıdır. Ancak bunun süresi her bir çocuğun ihtiyaç ve isteklerine göre hesaplanmalıdır." ifadelerini kullandı.