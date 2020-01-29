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Problem çözmenin ilk adımı yapboz

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 17:03 | Son Güncelleme

Canada Schools rehber öğretmeni Jessica Lee Beaver: - "Her yaştaki çocuğun ihtiyacına göre farklı şekil ve parçalarda yapboz verilmesi gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Çocukların görsel ve zihinsel zekalarını geliştiren yapbozlar, çocukların eğitimlerine fayda sağlaması açısından önerilen oyun araçları arasında yer alıyor.

Canada Schools'tan yapılan açıklamaya göre, her yaştaki bireyin beyin gelişimi için yapbozlar önemli bir rol üstleniyor. Yapbozun faydaları bu kadarla da sınırlanmıyor. Uzmanlar yapbozların çocukların kendilerini tanımasından özgüven artışına, kritik düşünmeden ince motor becerilerinin gelişmesine kadar birçok konuda yardımcı olduğunu belirtiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canada Schools rehber öğretmeni Jessica Lee Beaver, her yaştaki çocuğun ihtiyacına göre farklı şekil ve parçalarda yapboz verilmesi gerektiğini belirtti.

Beaver, "Bir şekli yapboz boşluğuna yerleştirmek problem çözmenin ilk adımıdır. 2 yaş için 4-6, 3 yaş için 9-12, 3-5 yaş için 15-45, 6-8 yaş için 100-200, 8-11 yaş için 250-400 ve 11 yaş üstü çocuklar için 500 parçalı yapbozlar alınabilir." ifadelerini kullandı.

Beaver, "Yapbozlar çocukların el ve göz koordinasyonunu, brüt, ince motor ve bilişsel becerilerini geliştirmesinde büyük fayda sağlıyor. Bu sebeple çocuklar her gün yapbozlarla oynamalıdır. Ancak bunun süresi her bir çocuğun ihtiyaç ve isteklerine göre hesaplanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Yapbozların birçok farklı türde ve şekilde olanları olduğunu belirten Beaver, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sebeple çocuklarınıza hangi yapbozları vereceğiniz önem taşıyor. Duygu ve düşüncelerini henüz farklı şekilde ifade etme becerisini kazanamayan çocuklar için şekil sıralayıcı ve birbirini tamamlayan yapbozlar kullanılmalıdır. Bir şekli yapboz boşluğuna yerleştirmek problem çözmenin ilk adımıdır. Ayrıca ihtiyaç duyulan sembolik ilişkiler kurma becerisini de gelişir. Bu yüzden çocuklar için bir eğlenme aracı değil gelişimleri için mutlak bir ihtiyaçtır. Normal gelişim gösteren çocuklarda yaş ilerledikçe zorluk seviyesinin artması gerekmektedir. 2 yaş için 4-6, 3 yaş için 9-12, 3-5 yaş için 15-45, 6-8 yaş için 100-200, 8-11 yaş için 250-400 ve 11 yaş üstü çocuklar için 500 parçalı yapbozlar alınabilir."

Yapbozların okulların olmazsa olmaz parçaları arasında yer alması gerektiğini kaydeden Beaver, "Her okulun çeşitli eğitim araçlarına sahip olması gerekmektedir. Bu noktada yapbozlar da sınıfların vazgeçilmez birer ögesidir. Görsel ve motor becerilerine dayalı bu aktivite sözcük dağarcığı, akıcı dil ve kavram bilgisinin de gelişmesine katkıda bulunduğu için okullarda yer almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Beaver, sağlık açısından bu ürünlerin güvenilir materyallerden oluşması gerektiğinin belirterek, yapbozları kilitli torbalara konularak hijyenik bir şekilde saklamanın önem taşıdığını, bu şekilde hem daha uzun ömürlü hem de temizlik açısından daha hijyenik olduğunu, ayrıca rutubetli ortamlardan da yapbozları uzak tutulması gerektiğini, çünkü rutubetli ortam yapbozların baş düşmanı olduğunu kaydetti.

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Canada Schools,

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