FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan "Emekliye 10 bin TL yeter" diyen genç kıza bomba yanıt!

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan "Emekliye 10 bin TL yeter" diyen genç kıza bomba yanıt!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.04.2024 11:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sokak röportajındaki sözleriyle gündem olan genç kıza yanıt verdi. Demirtaş, "Bu kıza işe girerse 10 bin TL'den fazla para vermeyin" dedi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan "Emekliye 10 bin TL yeter" diyen genç kıza bomba yanıt!

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları tartışılmaya devam edilirken sokak röportajı yapan bir sosyal medya kanalı vatandaşlara “AKP’nin gidişatı nasıl?” sorusuyla mikrofon uzattı. Soruya yanıt veren bir kişi, "10 bin TL'nin emekliler için yeterli" sözlerinin ardından gündem oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da videoya yorum yapan isimler arasında yer aldı.

g

"EMEKLİYE FAZLASIYLA BAKILIYOR"

AK Parti'nin gidişatının güzel olduğunu ve her zaman desteklediğini söyleyen genç kız, "AK Parti'nin eski gücünü kazanması için ne yapması lazım" sorusuna da "Biraz daha vatandaşların sözlerini dinlemesi gerekiyor. Emekliye bence fazlasıyla bakılıyor. Emekli otursun biraz." yanıtını verdi.

eeeee

"10 BİN TL YETER"

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının hatırlatılması ve "Emekli kendine nasıl baksın" sorusu üzerine ise genç kız, "Emekli olmasaymış o zaman. Para veriliyor zaten. Bence yeter 10 bin TL. Tek kişisin, çocuğa bakmıyorsun, yeterli" ifadeleriyle gündem oldu.

d

"İŞE GİRERSE 10 BİN TL'DEN FAZLA VERMEYİN"

Özgür Demirtaş söz konusu videoyu X hesabından alıntılayarak, "Bu kıza 10 bin TL’den fazla vermeyin işe girerse" değerlendirmesini yaptı.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 doları aşmıştı! Brent petrolün varil fiyatında gerileme90 doları aşmıştı! Brent petrolün varil fiyatında gerileme
Bakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildiBakan Bayraktar duyurdu! Sakarya'da 4,5 milyon metreküp gaz üretildi
TÜİK: Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azaldıTÜİK: Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 1 azaldı
Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş emekli
En Çok Okunan Haberler
Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

Uzmanlar sık sık uyarıyordu! AFAD deprem beklenen o il için harekete geçti: Çadırlar gönderildi, Konteyner kentler oluşturuldu

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul'da 40 nokta ilan edildi

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: İstanbul'da 40 nokta ilan edildi

1 buçuk milyona sıfır araç aldı! Daha 1000 KM'yi görmeden başına gelmeyen kalmadı: Ne bayi ne distribütör şimdi telefonlarına çıkmıyor

1 buçuk milyona sıfır araç aldı! Daha 1000 KM'yi görmeden başına gelmeyen kalmadı: Ne bayi ne distribütör şimdi telefonlarına çıkmıyor

Son 22 yılın zirvesinde! Taşıt kredisi faizi yükseldi! Aylık taksit tutarı dudak uçuklattı

Son 22 yılın zirvesinde! Taşıt kredisi faizi yükseldi! Aylık taksit tutarı dudak uçuklattı

Asgari ücrete ara zam beklentisi

Asgari ücrete ara zam beklentisi

3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun

3 çeşit yemek 10 TL! O şehirde 48 noktada hizmet veriyor, ilgi yoğun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

New Balance, Crocs, Puma... %50'ye varan indirimler burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.