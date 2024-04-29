Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan "Emekliye 10 bin TL yeter" diyen genç kıza bomba yanıt!

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları tartışılmaya devam edilirken sokak röportajı yapan bir sosyal medya kanalı vatandaşlara “AKP’nin gidişatı nasıl?” sorusuyla mikrofon uzattı. Soruya yanıt veren bir kişi, "10 bin TL'nin emekliler için yeterli" sözlerinin ardından gündem oldu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş da videoya yorum yapan isimler arasında yer aldı.

"EMEKLİYE FAZLASIYLA BAKILIYOR"

AK Parti'nin gidişatının güzel olduğunu ve her zaman desteklediğini söyleyen genç kız, "AK Parti'nin eski gücünü kazanması için ne yapması lazım" sorusuna da "Biraz daha vatandaşların sözlerini dinlemesi gerekiyor. Emekliye bence fazlasıyla bakılıyor. Emekli otursun biraz." yanıtını verdi.

"10 BİN TL YETER"

En düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasının hatırlatılması ve "Emekli kendine nasıl baksın" sorusu üzerine ise genç kız, "Emekli olmasaymış o zaman. Para veriliyor zaten. Bence yeter 10 bin TL. Tek kişisin, çocuğa bakmıyorsun, yeterli" ifadeleriyle gündem oldu.

"İŞE GİRERSE 10 BİN TL'DEN FAZLA VERMEYİN"

Özgür Demirtaş söz konusu videoyu X hesabından alıntılayarak, "Bu kıza 10 bin TL’den fazla vermeyin işe girerse" değerlendirmesini yaptı.







