FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Profesör' ve 'Firavun' yakalandı! Milyonlarca lira kredi çekmişler

Adana'da sahte kimliklerle kredi kullanan şebekeye yönelik operasyonda 12 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin 58 kişi adına yaklaşık 10 milyon TL kredi çektikleri öğrenildi.

'Profesör' ve 'Firavun' yakalandı! Milyonlarca lira kredi çekmişler

Adana'da sahte kimliklerle 58 kişi adına 10 milyon lira kredi kullanan şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin rızası dışında kendi adına bankadan kredi çekildiği yönündeki şikayeti üzerine araştırma başlattı.

Profesör ve Firavun yakalandı! Milyonlarca lira kredi çekmişler 1

3 ŞUBAT'TA EŞ ZAMANLI OPERASYON!

Ekipler, yaptıkları çalışmayla bir şebekenin hazırladığı sahte kimliklerle doktorların da bulunduğu 58 kişi adına farklı bankalardan hesap açıp 10 milyon lira kredi kullandığını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, 3 Şubat'ta kentteki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, başkaları adına oluşturulmuş 28 sahte kimlik, sahte kimlik yapımında kullanılan 145 kart, sahte kimlik basımında kullanılan makine, hologram basımında kullanılan 4 cihaz, 61 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, çok sayıda SIM kart, renkli yazıcı, 133 bin lira, 4 POS cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Profesör ve Firavun yakalandı! Milyonlarca lira kredi çekmişler 2

KOD ADLARI: 'PROFESÖR' VE 'FİRAVUN'

Ekipler, şebekenin yöneticileri konumunda olduğu öne sürülen "profesör" kod adlı Ö.F.Ö. (31), "Azad" kod adlı A.B. (36) ve "Firavun" kod adlı Z.A.A'nın (41) da aralarında olduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, şebekenin internet üzerinden bağlantı kurduğu kişiler aracılığıyla elde ettiği kimlik bilgileriyle sahte kimlikler oluşturup bankalardan kredi kullandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.F.Ö, A.B. ve Z.A.A'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Profesör ve Firavun yakalandı! Milyonlarca lira kredi çekmişler 3

Ekiplerin arama yaptıkları bir evde duvara asılı aynanın arkasında çeşitli notların yer aldığı kağıtlar ve çok sayıda materyal bulması polis kamerasınca kaydedildi. Görüntülerin devamında çamaşır makinesine gizlenmiş bir tabanca ile fırınlı ocağın altına gizlenmiş çantada sahte kimlik yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirilmesi de yer alıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: “Bürokrasi rahatladı”Sırada başka bakanlıklar var mı? Kulis: “Bürokrasi rahatladı”
UNDP’nin zirvesinde kritik atama!UNDP’nin zirvesinde kritik atama!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Profesör Firavun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

10 Şubat Salı güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.