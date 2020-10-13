Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Jak Kamhi, tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kamhi'nin cenazesi Türkiye'ye 'Türk Bayrağı'na sarılı tabutla getirilmişti. Kamhi’nin tabutu sinagoga da Türk Bayrağı'na sarılı olarak getirildi. Cenazeyi taşıyan araçtan tabut çıkarılmazken, sinagogun içinde tören düzenlendi. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde cenazeye kısıtlı sayıda kişi katılırken, dini törene basın mensupları alınmadı. Cenaze törenine Kamhi’nin oğlu Cefi Kamhi, gelini Yasemin Kamhi, torunları Melda Kamhi Kosif, eşi Sinan Kosif ve Lara Kamhi katıldı. Türk Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Cenaze törenine çelenk kabul edilmedi. Neve Şalom Sinagogu'ndaki dini törenin ardından Kamhi, Arnavutköy Musevi Mezarlığı’na defnedildi.

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ

Karaköy Kuledibi Büyükhendek Caddesi'nde yer alan sinagogdaki tören öncesinde, caddenin iki tarafındaki girişlerde polis kontrol noktaları oluşturuldu. Çevrede, polis tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.



JAK KAMHİ KİMDİR?

Türkiye’deki birçok ev aletinin ve beyaz eşyanın ilk üreticisi olan Kamhi, 1925 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu Tepebaşı’nda geçen Kamhi, Saint Michel Lisesinden mezun oldu. Yıldız Teknik Üniversitesinde mühendislik eğitimi aldıktan sonra iş hayatına atıldı.

Meslek hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Kamhi, İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) gibi birçok kuruluşta uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık yaptı.

Türkiye’nin dış tanıtımına katkılarından dolayı 1991 yılında Dışişleri Bakanlığı Üstün Hizmet Ödülüne layık görülen Jak Kamhi, 500. Yıl Vakfı’nın da uzun yıllar başkanlığını yürütmüştü.

KAYNAK: DHA

