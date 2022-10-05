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Promosyon heyecanı bitmiyor! 14 bin 750 TL promosyon verilecek

05.10.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka promosyonlarıyla ilgili haberler gündemden düşmüyor. Bankaların birbiriyle yarıştığı promosyonlarda heyecan bitmiyor. Emeklilere verilen promosyonlardan sonra kurumlarda harekete geçti. Zonguldak’ta Belediye'de çalışan 67 memur, işçi ve şirket personelinin alacağı promosyon ücreti 14 bin 750 TL olarak açıklandı. İşte promosyonla ilgili haberin detayı

Promosyon heyecanı bitmiyor! 14 bin 750 TL promosyon verilecek

Bankaların promosyon heyecanı bitmiyor. Zonguldak'ta Belediye'de çalışan işçilere 14 bin 750 TL promosyon haberi geldi. Kamu personelinin maaş ve ücretlerinin bankalar vasıtasıyla ödenmesine yönelik genelge gereğince üç yıl boyunca maaşların ödeneceği bankayı belirlemek için Gülüç Belediyesi tarafından bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda en yüksek ücreti veren Halk Bankası ile anlaşıldı.

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Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş şeffaf bir ortamda, eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde, Kdz. Ereğli’de şubesi bulunan bütün bankaların katılımına ve teklif vermesine açık olarak yapılan görüşmede ihaleyi Halk Bankası Kdz. Ereğli Şubesi kazandığını ifade etti. Başkanlık makamında Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, banka yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreni ile resmileşen anlaşma gereğince banka üç yıllık dönem için her personele 14 bin 750 TL tutarında bir promosyon verecek.

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'EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN BANKA İLE İMZALADIK'

İmza töreni sonrası konu ile ilgili bilgi veren Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, "İşçinin, emekçinin her zaman yanında olan belediyemiz, 67 çalışanımızı kapsayan 'Maaş Ödeme Protokolü'nü en yüksek teklifi veren banka ile imzaladık. Üç yıllık protokol karşılığında belediyemiz çalışanları 14 bin 750 TL promosyon alacak. Gülüç’ümüze birlikte hizmet ettiğimiz tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

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Promosyon banka emekli
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