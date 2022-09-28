Emekli promosyonu görülmemiş rakam! Yeni detay ortaya çıktı: Promosyonlar böyle artabilir

Emekli promosyonlarında bankalar adeta birbirleriyle yarıştı. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 10 bin laraya dayandı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Özel bankaların sunduğu kampanya 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

BANKA PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Ağaoğlu, 'Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklilerin parası bankada daha çok kalıyor. Onların pazarlık gücü daha fazla oluyor. Çünkü bireysel pazarlık yapılıyor burada. Çalışanlar gibi değil. Emeklilere benim tavsiyem gidip, bankalara durumlarını anlatsınlar. Çünkü bankalar kendi lehlerine olan şeyleri geri çevirmezler dedi.

EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Öte yandan çok önemli konuya açıklık getiren Ağaoğlu, 'Birçok emekli kredi çekiyor, bu noktada bankalar kredi çeken emeklilere 'sen promosyon alamazsın' veya 'maaşını taşıyamazsın' gibi şeyler söylüyor, bu külliyen yanlıştır 'dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda net kararı olduğunu belirterek, 'emekli maaşı hacize kabil olmayan varlıktır. Sen bunu teminat olarak görüp kredi veremezsin, ona da haciz uygulayamazsın. Emekli dilediği yere gidebilir. Engel görür ise bunu Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ve yetkili yerlere şikayet edebilir' dedi.