FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Emekli promosyonu görülmemiş rakam! Yeni detay ortaya çıktı: Promosyonlar böyle artabilir

Emekli promosyonu görülmemiş rakam! Yeni detay ortaya çıktı: Promosyonlar böyle artabilir

28.09.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli promosyonunda son günler yaklaşıyor. Bankalar promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. 7 bin 500 liraya yaklaşan promosyon ödemeleri bazı bankaların ek ödemelerle birlikte 10 bin TL'ye kadar çıkıyor. Kampanyalar 30 Eylül'de sona erecek. Öte yandan emekli promosyonuyla yeni bir detay daha ortaya çıktı. Promosyon miktarları artar mı? Emekliler için önemli uyarı geldi. İşte, 2022 Emekli promosyonuyla ilgili ayrıntılar...

Emekli promosyonlarında bankalar adeta birbirleriyle yarıştı. Emeklilerin kendi müşterisi olmasını isteyen ya da hali hazırda olan müşterileri elde tutmak isteyen bankalar, promosyon ödemelerinde ciddi artışa gitti. Son rakamlara göre bazı bankalarda, emekli maaşının da seviyesine göre promosyon ödemeleri 10 bin laraya dayandı. Bu imkanlardan sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de faydalanıyor. Özel bankaların sunduğu kampanya 30 Eylül'e kadar devam edecek.

Son dakika: Emeklilik sistemi değişiyor! Prim günü sayısı nasıl eşitlenecek? İşte detaylar...Son dakika: Emeklilik sistemi değişiyor! Prim günü sayısı nasıl eşitlenecek? İşte detaylar...

Ayrıca promosyon için bankaya müracaat eden emekliler çeşitli engellerle karşılaşıyor. Peki bu durumda ne yapılmalı? Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk canlı yayınında emekli promosyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

iStock-1291651376 (1)

BANKA PROMOSYONLARI ARTAR MI?

Ağaoğlu, 'Maaşı yüksek olan, maaşını hemen çekmeyen emeklilerin parası bankada daha çok kalıyor. Onların pazarlık gücü daha fazla oluyor. Çünkü bireysel pazarlık yapılıyor burada. Çalışanlar gibi değil. Emeklilere benim tavsiyem gidip, bankalara durumlarını anlatsınlar. Çünkü bankalar kendi lehlerine olan şeyleri geri çevirmezler dedi.

iStock-1290338601 (7)

EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEBİLİR Mİ?

Öte yandan çok önemli konuya açıklık getiren Ağaoğlu, 'Birçok emekli kredi çekiyor, bu noktada bankalar kredi çeken emeklilere 'sen promosyon alamazsın' veya 'maaşını taşıyamazsın' gibi şeyler söylüyor, bu külliyen yanlıştır 'dedi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu konuda net kararı olduğunu belirterek, 'emekli maaşı hacize kabil olmayan varlıktır. Sen bunu teminat olarak görüp kredi veremezsin, ona da haciz uygulayamazsın. Emekli dilediği yere gidebilir. Engel görür ise bunu Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumuna ve yetkili yerlere şikayet edebilir' dedi.

İŞTE 2022 EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI GÜNCEL RAKAMLAR

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Promosyon rekabetinde arayı açan Yapı Kredi üç yıllığına maaşını taşıyan emeklilere 7 bin 500 TL promosyona ilave olarak 2 bin 500 TL ödeyecek. Emekli başına 250 TL ilave promosyon verileceğini ilan eden Yapı Kredi, 10 emekli tanıdığının banka şubelerinde hesap açmasını sağlayan bir emekliye 2 bin 500 TL ödeyecek. Böylece Yapı Kredi promosyonda çıtayı 10 bin TL’ye çıkardı. Yapı Kredi’nin emekli kampanyasının ise 30 Eylül’e kadar tüm uzatıldığı duyuruldu.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Ziraat Bankası da 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor. 3 yıl için tek defa olarak ödenen promosyonlar, aylık miktarlarına göre belirleniyor.

HALKBANK

HALKBANK
Emekli maaşını Halkbank’tan alan veya maaşını buraya transfer edecek tüm emekliler, 3 yıllık taahhüt karşılığında promosyon alıyor. 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Emekli maaşını bankadan almakta olan müşteriler ile 3 yıl süre ile emekli aylığını VakıfBank’tan almayı taahhüt edenler için, 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL - 2 bin 500 TL arasında aylığı olanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzeri emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor. Ödemeler 3 yıl için tek defa olarak gerçekleştiriliyor. Maaş hesabına bağlı ücretsiz HGS etiketi ve aidatsız kredi kartı da promosyon kapsamında sağlanan avantajlardan.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Mevcut maaşını İş Bankası’ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde bankaya taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR), aylıklarına göre 5 bin TL’ye kadar promosyon alıyor. 1 bin 499 TL için 3 bin 500 TL, bin 500 - 2 bin 499 TL arası aylıklar için 4 bin 250 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için 5 bin 000 TL promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan’ı tanımlanıyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Zelenskiy, Putin'e kapıları kapattı! 'Konuşacak hiçbir şey olmadığı anlamına gelir...'

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Kahraman polis Şehit Sedat Gezer'in teröristi etkisiz hale getirdiği an ortaya çıktı

Doğal gaza zam geliyor! 1 Ekim’de duyurulacak

Doğal gaza zam geliyor! 1 Ekim’de duyurulacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

2 milyon kişiyi ilgilendiren müjde! Onlar da emekli olacak

Yapılandırma sonrası o borçların %25'i siliniyor! Elektrik faturaları...

Yapılandırma sonrası o borçların %25'i siliniyor! Elektrik faturaları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Pes dedirttiler! Cinsiyet partisi için şelaleyi renklendirdiler

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Gören herkes bayılıyor! TikTok'ta viral olan teknoloji harikası eşsiz ürünler

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.