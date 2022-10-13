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Promosyon heyecanında yeni hamle! Promosyon ücreti iptal edildi

13.10.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların yakından takip ettiği promosyon ödemelerinde heyecan devam ediyor. Özel sektör ve kamu kuruluşlarında da promosyonla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil oldu. Alınan yeni karar ile emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükseldi. Öte yandan promosyonlarla ilgili yeni haber geldi.

Promosyon heyecanında yeni hamle! Promosyon ücreti iptal edildi

744 çalışanı ilgilendiren promosyon heyecanında son perde! Yalova Belediyesi şirketi Personel A.Ş ile bir banka arasında 744 personeli ilgilendiren maaş promosyon sözleşmesi ödenecek ücrette tatmin edici artış yapılmaması nedeniyle iptal edildi. 17 ay önce 3 yıllık imzalanan sözleşmenin güncellenmesi amacıyla banka ile yürütülen görüşmelerden istenen netice alınamaması üzerine sözleşme feshedildi. Yeni ihale 18 Ekim Salı günü saat 11.00’de Belediye Meclis Salonu’nda yapılacak.

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“PERSONELİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Konuyla ilgili bir süredir detaylı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, şöyle konuştu:

“Ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle banka ile rakamın güncellenmesi için görüşmeler yaptık. Ancak bizleri tatmin eden bir rakam ortaya çıkmadı. Sözleşmenin bitimine 19 ay olmasına rağmen personelimizin yararına olacak şekilde sözleşmeyi fesih etme kararı aldık. 18 Ekim Salı günü için tüm bankalara davette bulunduk. 3 yıllık, Personel AŞ bünyesinde yer alan 744 personelimizi kapsayan yeni bir maaş sözleşmesi için ihale gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki personellerimizi mutlu edecek yeni bir promosyon anlaşması imzalayacağız. Kadrolu personellerimiz ve memurlarımız içinde görüşmelerimiz devam ediyor. Personellerimizin refahı ve iyiliğine olan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon emekli
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