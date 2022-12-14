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Promosyonda heyecan bitmiyor! Başkan 'rekor' diye duyurdu! 8 kat artırarak 24 bin liraya çıkarıldı

14.12.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylarda emekli ve kamu çalışanlarının aldığı promosyonlar vatandaşların gündeminden düşmüyor. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonlarında yeni gelişme yaşandı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 24 bin lira promosyon haberi geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi sayısına göre kıyaslandığında 24 bin liralık rakamın bir rekor olduğunu kaydetti.

Promosyonda heyecan bitmiyor! Başkan 'rekor' diye duyurdu! 8 kat artırarak 24 bin liraya çıkarıldı

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Emeklilere verilen promosyonlardan sonra kurumlarda harekete geçmişti. Bir promosyon haberi de Adana Belediyesi'nden geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, çalışanın daha fazla promosyon alması için gerçekleştirdiği sıkı görüşmelerin ardından, promosyon oranını 8 kat artırarak 24 bin liraya çıkardı

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Başkan Karalar, sabahın erken saatlerinde mesaiye ASKİ Şantiyesi’nde başladı. Başkan Karalar, şantiyede çalışanlara hitap etti ve hem 24 bin liralık promosyonla ilgili bilgi verdi. Hayatı boyunca, emekçinin hakkını sonuna kadar takip eden ve çalışanın lehine olabilecek ne varsa yapmaya çalışan bir tarzla yöneticilik yaptığını söyleyen Karalar, “24 bin liralık promosyon, çalışan sayısına ve güncel miktarlara bakıldığında önemli bir rakam. Yeni yıl öncesi çalışanlarımızın eline geçecek paradan dolayı çok mutluyum” dedi.

ASKİ’ye alınan iş makinelerinin, kamyonların ve traktörlerin önemine de değinen Başkan Zeydan Karalar, kısa sürede masrafını amorti edecek araçların satın alınmasıyla, halka daha fazla hizmet edebilecek hale gelindiğini söyledi. Başkan Zeydan Karalar, şu ana kadar ASKİ’ye 120 iş makinesi alındığını ve önümüzdeki süreçte daha fazlasının filoya ekleneceğini bildirdi.

"VATANINI EN ÇOK SEVEN İŞİNİ EN İYİ YAPANDIR"

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda da işçilere promosyon müjdesi veren Başkan Zeydan Karalar, işçi sayısına göre kıyaslandığında 24 bin liralık rakamın bir rekor olduğunu kaydetti.

Göreve geldikleri günden itibaren emekçinin daha fazla para almasını sağlayan temelleri attıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, “Benim tavrım ömrüm boyunca emekten ve emekçiden yana oldu. Emeğin en yüce değer olduğunu hep söylemişim ve gereğini yapmışım. Adana Büyükşehir Belediyesi’nde emekçi kardeşlerimizle birlikte, halkımıza, hemşehrilerimize daha fazla hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok zor şartlarda devraldığımız Adana Büyükşehir Belediyesi’nde önemli hizmetleri kendi kaynaklarımızla, borçlanmadan yapabilir hale geldik. Her geçen gün daha da iyi hale geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanını en çok sevin işini en iyi yapandır’ hepimiz vatanseveriz ve o yüzden işimizi en iyi şekilde yapmalıyız. Biz belediyemizin imkanlarını artırdıkça, çalışanımızın durumu da daha iyi hale gelecek” diye konuştu. (İHA)


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