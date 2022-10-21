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Promosyonda yeni adım! Özek sektör çalışanı nasıl promosyon alır? Banka ve yasal düzenleme detayına dikkat...

21.10.2022 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son aylarda milyonlarca emekli ve kamu çalışanı maaş promosyon miktarlarını araştırmaya başladı. Emeklilerde 10, memurlarda 41 bin 500 lirayı bulan maaş promosyonları sonrasında özel sektör çalışanları da promosyon talebinde bulundu. Peki özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır? İşte cevabı...

Promosyonda yeni adım! Özek sektör çalışanı nasıl promosyon alır? Banka ve yasal düzenleme detayına dikkat...

Emekli maaşları ile başlayan ve kamu çalışanlarının maaşlarına da sıçrayan promosyon yarışına özel sektör çalışanları da katıldı. Bankaların emekliler için verdiği promosyon tutarı 10 bin liraya çıktı. Kamu çalışanları içinse rekor ödeme 41 bin 500 lira... Emekli ve kamu çalışanları sonrası harekete geçen özel sektör çalışanları nasıl promosyon alacağını araştırmaya başladı.

“Özel sektör çalışanı nasıl promosyon alır?” sorusuna TÜKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü canlı yayında yanıt verdi.

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ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI NASIL PROMOSYON ALABİLİR?

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamu çalışanları ile ilgili yasal düzenlemeyi kısaca bahsedip özel sektöre geçmekte fayda var. 2007 yılında Başkanlık genelgesi ile gündeme geldi. Nitekim zaman zaman Emniyet mensuplarının 27 bin lira gibi promosyon aldı. Kamu çalışanlarında sıkıntı yok. Fakat özel sektör çalışanları konusunda yasal bir düzenleme mevcut değil. Burada yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. Özel sektördekilerin promosyon alması işverenin vicdanına kalmış durumda.

Burada mutlaka yasal düzenlemenin acil yerine getirilmesi gerekiyor. Yasal düzenleme yapılırken, örneğin işveren bankadan promosyonu alır ama promosyon adı altında değil bankadan kendisine destek sağlanması gibi farklı adlarla da alınabilir. Bunun yasal düzenleme ile getirilmesinde fayda var.

Mutlaka bir alt limit, skalaların oluşturulması gerekir. İşçi ve çalışanlar mağdur duruma düşmemiş olurlar.

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Mevzuat düzenlemesi yaparken bankaların promosyonu belirli periyotta verilmesi de yapılabilir. Alternatiflerin değerlendirilmesi gerekir. 3’er aylık periyotlar halinde ödenmesi de kararlaştırılabilir. Aylık bile yapılabilir. İşçi işten ayrılırsa ne olacak? Bunlar aşılabilecek şeylerdir.

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BUNUN İÇİN GENELGEYE Mİ İHTİYAÇ VAR?

Öncelikle yasal düzenleme yapılmalı bunların SGK tarafından skalaların oluşturulması gerekir. Promosyon verilecek kişiye en alt sınır şudur şeklinde. İşverenin bankalarla özel anlaşma yapmalarının önüne geçilebilir. Şu sayıya kadar işçi çalıştıranın alabileceği promosyon şudur denilebilir. Bu her promosyon döneminde güncellenebilir.

BU DURUM BANKALARIN REKABETİNİ ENGELLER Mİ?

En alt limit belirlenebilir ama üst limit bankaların tercihine kalmıştır."


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Anahtar Kelimeler:
Promosyon Kamu çalışanı Özel sektör emekli

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