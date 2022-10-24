Promosyonda yeni talep! 10 bin liraya dayandı, kamu bankaları için...

Uzun bir süredir bankaların birbiriyle adeta yarışa girerek 10 bin liraya kadar ödeme yaptıkları emekli promosyon yarışına kamu bankaları da dahil olmuştu. Alınan yeni karar ile emekli maaş promosyonları kamu bankaları için 5 bin liraya kadar yükselmişti. Konuyla ilgili olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den önemli açıklamalar geldi. Ergün, "Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı." dedi.

İLK KEZ GÜNDEME ONLAR GETİRDİ

Ergün, yaptığı açıklamada, emeklilere, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi talebini ilk kez kendilerinin gündeme getirdiğini söyledi.

Emeklilerin de çalışanlar gibi banka promosyonu hakkından yararlanmaları için 10 yıl boyunca yasal mücadele yürüttüklerini belirten Ergün, bu mücadele sonucu 2015'te emeklilerin de banka promosyonu almaya başladığını vurguladı.

Promosyon rakamının SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirlendiğine dikkati çeken Ergün, şunları kaydetti:

"SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol asgari promosyon rakamlarını belirliyor. Bu protokol son olarak Mart 2020'de imzalanmıştı. O tarihten bugüne kadar ekonomik göstergeler çok değişti. Özel bankalar bunu dikkate alarak promosyon rakamlarını yükseltti ama kamu bankaları bu konuda adım atamadı. Özel bankaların birbirleriyle rekabeti sayesinde emekliler 8-9 bin lira promosyon almaya başladı. Bu konuda rekabet olmasaydı, bu rakamlar söz konusu olmazdı. Buna karşın kamu bankalarının rakamları hala çok düşük, onlar da bu yarışa katılmalı. Çünkü Anadolu'nun birçok ilçesinde özel bankaların şubesi olmadığı için emeklilerimiz kamu bankalarından aylık almak zorunda kalıp, yüksek promosyon imkanından yararlanamıyor."

"ASGARİ TUTARLAR KOŞULLARIN GERİSİNDE"

Ergün, SGK ile bankalar arasında imzalanan asgari promosyon protokolünün yenilendiğini, yeni rakamların 1 Kasım itibarıyla uygulanmaya başlayacağını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Yeni protokole göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak. Özel bankalar bu rakamların neredeyse iki katını veriyor. Onun için bu rakamlar hem özel bankaların mevcut uygulamasının hem de ekonomik koşulların çok çok gerisinde. Emeklinin promosyonunun konuşulduğu masada hem bu işin mimarı hem de emeklileri temsilcisi olarak TÜED de olmalı."

"BANKA DEĞİŞTİRME KOŞULLARI ESNETİLMELİ"

Emeklilerin düşük promosyon rakamlarına mecbur bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Birçok emeklimiz bankaların sunduğu cazip promosyon imkanından yararlanamıyor. Bankalar adeta bu emeklileri kendilerine mecbur bırakmış durumda. Aylıklarını başka bankalara taşımak isteyen emeklilerimizin daha yüksek promosyon alma girişimleri, bankalara olan kredi veya kredi kartı borçları sebebiyle engelleniyor. Banka değiştirme koşulları esnetilmeli. Bankalar, kredi ve icra borçlarını gerekçe göstermeden promosyon ödemeli ve emeklilerin banka değiştirmesine engel olmamalıdır." (AA)

